Fonte : tg24.sky

(Di martedì 15 ottobre 2019) "Rojava era un paese tranquillo, dove non succedeva niente, niente. Ognuno viveva tranquillo la sua vita. Adesso da qualche giorno bombardano dove c'è l'acqua, dove ci sono i panifici per fare pane. Hannotutto". A raccontarlo, ai microfoni di Sky Tg24, è uno dei partecipantialla manifestazione contro l'offensiva turca in Siria che si è tenuta a(GLI AGGIORNAMENTI). "Non c'è più cibo, solo guerra e bombardamenti. Più di 200mila persone hanno lasciato la propria casa", racconta l'uomo, la cui famiglia si trova ancora a Rojava, nella zona colpita dai bombardamenti turchi (CHI SONO I). "Mio fratello è ancora lì" Sulla sua famiglia, l'uomo ha poi spiegato: "Mio fratello maggiore è ancora lì in Siria, a Rojava. Sono riuscito a sentirlo ieri - ha aggiunto - Mi ha detto della guerra, hanno mandato via le donne e i ...

labirraa : @SkyTG24 i curdi sono dei terroristi distrutto tutto anche in corteo a Milano - nausicaa123 : RT @SkyTG24: Curdi in corteo a Milano: 'Hanno distrutto tutto'. VIDEO - Saguaro47 : RT @SkyTG24: Curdi in corteo a Milano: 'Hanno distrutto tutto'. VIDEO -