CorSport | Napoli-Verona | Koulibaly si allena in gruppo | vuole tornare in campo

CorSport : rinnovi Napoli - tutto pronto per Maksimovic - Luperto e Zielinski : Il Corriere dello Sport fa il punto sui rinnovi in ballo per il Napoli. Sarebbe vicinissimo al sì Nikola Maksimovic. Il suo manager ha iniziato da tempo i colloqui con il club. Il difensore vuole restare a Napoli e la Società sembra intenzionata a trattenerlo. Firmerà anche Sebastiano Luperto, che Ancelotti ha voluto tenere in squadra per farlo crescere all’interno del gruppo. Sembra essere in vista anche la soluzione positiva per il rinnovo di ...

CorSport : Napoli - 9 formazioni in 9 partite. I più utilizzati Zielinski e Callejon : Nel Napoli di Ancelotti non esistono più i titolarissimi. Neppure le formazioni fisse. In nove partite, scrive il Corriere dello Sport, Ancelotti ha smontato la squadra e l’ha ricomposta mescolando gli interpreti “perché c’è un nemico occulto, si chiama acido lattico o stress da prestazione o affaticamento o tensione, e va affrontato” Nove formazioni diverse in nove partite. “Sembra di stare in laboratorio, ad inseguire una formula magica, che ...

CorSport : Napoli-Verona - Ancelotti pensa al tridente mascherato : Nella sosta di campionato, con 12 azzurri impegnati in Nazionale, Carlo Ancelotti non ha smesso di sperimentare strategie offensive per il suo Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico ha provato la formazione a tre punte per la partita di sabato contro il Verona. “la conferma di una sorta di svolta”. Già contro il Torino, Ancelotti ha adottato un attacco diverso dal solito. Ha messo Insigne a sinistra e Mertens al centro e con ...

CorSport : Llorente miglior marcatore del Napoli. 1 gol ogni 90 minuti (giocando meno di tutti) : Fernando Llorente è l’attaccante più incisivo del Napoli. Lo confermano i numeri, scrive il Corriere dello Sport. ogni 90 minuti un gol, anzi, per la precisione ogni 90,3. Meglio di quanto abbia fatto finora qualsiasi altro collega di reparto, Mertens compreso. Con la differenza che il belga è stato impiegato molto di più rispetto allo spagnolo, più del doppio. Finora Llorente ha totalizzato 7 presenze e 271 minuti, tra campionato e Champions. ...

CorSport : migliora la linea difensiva del Napoli. Manolas sempre più integrato nel gioco : I numeri che riguardano Manolas dimostrano che il difensore greco si sta adattando alla perfezione al modulo di Ancelotti. I numeri Ha 605 minuti all’attivo. Ha giocato 5 gare in campionato, saltando solo la Samp, per la quale è rimasto in panchina e parte del Brescia per affaticamento muscolare. Ha giocato le due partite di Champions. Ha segnato due gol, contro Juventus e Brescia. Il miglioramento della linea difensiva L’intera linea difensiva ...

CorSport : il Napoli accorcia i tempi per il rinnovo di Milik e Maksimovic : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe dato una forte accelerata al rinnovo del contratto di Milik e Maksimovic. Entrambi hanno il contratto che scade nel 2021 e per entrambi il percorso del rinnovo non è stato finora agevole. I colloqui sono stati lunghi e ci sono state anche brusche frenate. Ora, però, sembra essere tutto risolto. Il quotidiano sportivo scrive che manca solo l’ufficialità. Stessa situazione per ...

CorSport : Inter e Napoli inseguono la Juventus ma sono ai due opposti : C’è una novità nel campionato, e soprattutto negli stimoli che il campionato offre alla Juventus di Sarri. Ed è rappresentata dalla presenza dell’Inter di Conte, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. Se i bianconeri avessero perso il derby contro l’Inter di Marotta e Conte sarebbe stato un disastro, ecco perché la Juve ha giocato la sua migliore partita a Milano. L’Inter a sua volta ha tutte le intenzioni di stare addosso alla Juve e ...

CorSport : il Napoli su Haland del Salisburgo : Siamo solo alla settima giornata e già si comincia a parlare di mercato, il Napoli sarebbe sule tracce didue giovani talenti del Salisburgo, secondo il Corriere dello Sport Napoli su Haland “Giuntoli se ne è innamorato e lo scouting ha provveduto con una serie di relazioni a rafforzare certi «sospetti». Erling è figlio d’arte, il Napoli lo segue da un bel po’ ed ovviamente ha scoperto di non essere da solo, perché intorno all’enfant prodige c’è ...

CorSport : il Napoli pensa già al prossimo mercato : Sul Corriere dello Sport si torna a parlare di mercato. Un discorso legato anche alle prossime partita di Champions. Sì, perché il Napoli starebbe puntando su due giovani talenti del Salisburgo, tanto per cominciare. Haland e Szoboszlai del Salisburgo Si tratta della punta norvegese Erling Haland e del centrocampista ungherese Dominik Szoboszlai, due classi 2000. Giuntoli se ne è innamorato e sono stati avviati già dei contatti per il prossimo ...

CorSport : crisi Napoli - quattro casi da risolvere per Ancelotti : Nelle ultime quattro gare il Napoli ha collezionato una sconfitta (Cagliari), una vittoria sofferta (Brescia) e due pareggi (Genk e Torino). Ci sono diversi indizi per pensare che siamo davanti ad un’involuzione della squadra, scrive il Corriere dello Sport. Forse una flessione passeggera ma Ancelotti ha quattro casi da risolvere, mentre la lucentezza della prova contro il Liverpool sembra lontanissima. Insigne che spreca Il primo caso riguarda ...

CorSport : Torino-Napoli - a Manolas la direzione della difesa : Il leader del reparto difensivo, oggi, contro il Torino, sarà Kostas Manolas. Con Koulibaly squalificato e Maksimovic fuori uso per infortunio toccherà a lui dirigere le operazioni, al fianco di Luperto, con la protezione, ai lati, di Di Lorenzo e Ghoulam. In quattro gare (ha saltato la Sampdoria per scelte legate al turnover e il Lecce per un affaticamento muscolare), il greco ha segnato due gol. Praticamente, scrive il Corriere dello Sport, ...

CorSport : a Torino con il 4-3-3. Ancelotti dà al Napoli la coperta di Linus : A Torino Ancelotti riparte dal tridente di Sarri: Callejon, Mertens e Insigne. Un trio che ha all’attivo un bottino di 273 gol, scrive il Corriere dello Sport. L’idea venne a Sarri nell’ottobre 2016. Contro l’Empoli schierò i tre tenori perché era andato via Higuain e Milik si era fatto male. Una soluzione di necessità che però funzionò alla perfezione. Oggi, contro la squadra di Mazzarri, la vecchia formula si ripeterà. Callejon e Insigne ai ...

CorSport : Torino-Napoli - Ancelotti prova il tridente di Sarri. In difesa è il turno di Luperto : Ultime prove tattiche di formazione, oggi, a Castel Volturno per Carlo Ancelotti. Poi ci sarà il volo per Torino. Il mister ieri Ancelotti ha provato diverse soluzioni in campo, compresa quella utilizzata ai tempi di Sarri, con il tridente Callejon, Mertens e Insigne, racconta il Corriere dello Sport. Segno che non scarta a prescindere l’idea del cambio modulo, che potrebbe essere un ritorno al 4-3-3. Non si sa nulla ancora delle scelte che ...

CorSport : Torino-Napoli - emergenza difesa. Di Lorenzo a sinistra o al centro? : Contro il Torino le prime difficoltà da risolvere riguardano la difesa. Maksomovic è fuori uso per infortunio, Koulibaly per squalifica. Anche Mario Rui è indisponibile. A Torino toccherà a Ghoulam prendere il posto del portoghese. Per il resto, il Corriere dello Sport ipotizza che a destra venga confermato Di Lorenzo, che finora ha sorpreso con prestazioni positive sia in campionato che in Champions. Mentre centrali di difesa saranno Luperto e ...