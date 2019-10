Tutti zitti sulle botte a Filippo delle Iene Mica è Lerner…

"Da anni non eleggiamo premier" : è bufera su Giletti. Ma lui zittisce Tutti : Giorgia Baroncini Il conduttore di Non è l'Arena è finito nella bufera per una frase sull'elezione del premier. La replica: "Ma quale gaffe. Sono laureato in giurisprudenza" "È da una vita che non scegliamo un presidente del Consiglio". A dirlo è stato il conduttore di Non è l'Arena, Massimo Giletti. E dopo le sue parole sui social si è scatenato il finimondo. "In Italia non si elegge il Presidente del Consiglio da tanti anni, ...

Vittorio Sgarbi attacca il M5s dopo l'aggressione ai giornalisti : "Indignati per Gad Lerner - oggi Tutti zitti" : Insulti e botte, giornalisti aggrediti dai militanti grillini alla kermesse a Napoli per i dieci anni del M5s. La situazione è sfuggita di mano all'arrivo di Virginia Raggi, quando Filippo Roma de Le Iene ha provato a strapparle una battuta. Un episodio che ha scatenato Vittorio Sgarbi, il quale ha

Tale e Quale Show - giudici buonisti? Loretta Goggi zittisce Tutti : Loretta Goggi difende i giudici di Tale e Quale Show Passano gli anni ma certe critiche non cambiano mai. E anche per il 2019 la giuria di Tale e Quale Show è stata presa di mira per via dei suoi giudizi. Giudizi, a detta di tanti, eccessivamente buoni e clementi nei confronti dei vari concorrenti. […] L'articolo Tale e Quale Show, giudici buonisti? Loretta Goggi zittisce tutti proviene da Gossip e Tv.

“L’Inter è già concentrata alla sfida con la Juve” - così Conte ha zittito Tutti : C’era curiosità, non tanto per il risultato o per la partita in sé, che già di suo era molto affascinante, quanto per l’atteggiamento che l’Inter avrebbe messo in mostra campo al Camp Nou contro il Barcellona. Il passato di Conte, il suo inizio deludente in Champions, tutte carte che hanno giocato a suo sfavore. Se poi aggiungiamo a questo la sfida contro la Juve di sabato, il dado è tratto. “Conte non sta pensando ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Settembre : “Tutti zitti e lavorare”. I dettagli del programma e l’altolà alle invasioni di campo dei ministri chiacchieroni : Prima di parlare di riforme Conte striglia i chiacchieroni Oggi il premier esporrà il suo “europeismo critico” e chiederà “lealtà” a 5Stelle e Pd di Salvatore Cannavò Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Bufale d’agosto/1. “G7, l’isolamento di Conte al suo passo d’addio. Niente bilaterale con Trump… La solitudine di Conte rischia di avere per l’Italia un significato che va oltre le naturali incertezze della transizione ...

Grande Fratello Vip - Ivana Mrazova insultata. Il suo messaggio zittisce Tutti : "Adesso basta - io..." : "È da tempo che volevo dirvi alcune cose", scrive Ivana Mrazova, la scoperta del Grande Fratello Vip del 2017, sul suo profilo Instagram dopo aver ricevuto una serie di insulti: "Tramite Instagram vi faccio conoscere solo una piccola parte della mia vita e sono io a decidere cosa e quando". E ancora