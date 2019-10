Samsung Galaxy Fold arriverà in questi altri mercati entro la fine di ottobre

Tutte le novità della prima beta di Android 10 e One UI 2.0 per Samsung Galaxy S10 : Ecco Tutte (o quasi) le novità portate da Android 10 con la One UI 2.0 su Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e nella prima beta, con tanto di screenshot. L'articolo Tutte le novità della prima beta di Android 10 e One UI 2.0 per Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Quali sono le novità sui Samsung Galaxy S10 con Android 10 e One UI 2.0 a bordo? : Oggi 14 ottobre è il grande giorno della partenza ufficiale della beta Android 10 sui Samsung Galaxy S10, insieme naturalmente con la pure rinnovata interfaccia One UI 2.0. L'annuncio social è stato commentato già sulle pagine di OM. Ora è invece utile capire Quali sono i cambiamenti in arrivo sulla generazione di top di gamma in questa fase sperimentale e poi anche nel rilascio finale. Esaminiamoli tutti da vicino. Gesture I Samsung ...

Samsung Note porta le funzionalità del Galaxy Note 10 su altri dispositivi Samsung : Samsung ha aggiornato l'app Samsung Note per offrire alcune funzionalità del Galaxy Note 10 ai precedenti dispositivi della stessa gamma e ad altri della famiglia Galaxy. L'aggiunta più interessante è rappresentata dalla scrittura a mano libera con la conversione in testo tramite il pulsante dedicato presente nella parte inferiore dello schermo durante la creazione delle Note.

Le pellicole in vetro temperato causano problemi di sicurezza sui Samsung Galaxy S10 : Le protezioni del display in vetro temperato possono causare importanti problemi di sicurezza sui Samsung Galaxy S10

Android 10 con One UI 2.0 beta si allarga e raggiunge i primi Samsung Galaxy S10 europei : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e iniziano a ricevere la prima beta di Android 10 e One UI 2.0 in Europa, precisamente in Germania. Il rollout, come previsto, si allarga, ma sarà difficile vederlo in Italia.

Un valido motivo per scaricare l’aggiornamento di settembre sul Samsung Galaxy S7 questo lunedì : Una settimana ricca di novità quella che ci apprestiamo a vivere con il Samsung Galaxy S7, in riferimento all'intera famiglia di device lanciati sul mercato nel 2016. In queste ore, infatti, è in distribuzione via OTA l'aggiornamento di settembre per i device flat ed Edge, oltre alle principali varianti brandizzate. Non sembrano essere maturi, dunque, i tempi per il firmware di ottobre che vi ho descritto sommariamente la scorsa settimana sulle ...

Offerte Amazon del 14 ottobre : Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy S10e al prezzo minimo : Il 14 ottobre si apre all'insegna delle Offerte Amazon, che investono quest'oggi prodotti altamente ricercati, come nel caso del Huawei P30 Lite e del Samsung Galaxy S10e. L'entry-level del brand cinese viene proposto al prezzo di 254.89 euro, disponibile con spedizione gratuita (si tratta di un articolo Amazon's Choice), con arrivo tra il 18 ed il 19 ottobre (se ordinato ent[ro una manciata d'ore dal momento in cui vi scriviamo). Il modello ...

Lunedì di fuoco per la beta di Android 10 sui Samsung Galaxy S10 : arriva un tweet ufficiale : Quella odierna sarà una giornata molto importante per i non pochi utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un device appartenente alla famiglia dei Samsung Galaxy S10. Come vi ho preannunciato durante lo scorso fine settimana con un articolo dedicato, infatti, finalmente inizieremo a toccare con mano la beta di Android 10, con una svolta praticamente ufficiale anche per il mercato europeo. In questi minuti, a conferma dei rumors, è ...

Samsung annuncia Android 10 con One UI 2.0 beta per i Samsung Galaxy S10 : La beta di Android 10 per la serie Samsung Galaxy S10 è finalmente disponibile al download

Un indizio suggerisce che Samsung Galaxy Home potrebbe essere vicino : Lo speaker smart Samsung Galaxy Home è stato avvistato nell'applicazione di Spotify, il suo arrivo sul mercato potrebbe essere finalmente vicino.

Quant'è veloce Android 10 con One UI 2.0 sui Samsung Galaxy S10? Ecco un video confronto : Phone Arena ha pubblicato un video confronto tra un Samsung Galaxy S10+ con Android 10 e One UI 2.0 e un Samsung Galaxy Note 10+ con Android 9

Samsung Galaxy S9 è in offerta a un prezzo bomba da Esselunga : Samsung Galaxy S9 in offerta a un prezzo bomba da Esselunga: con questa offerta costa quanto uno smartphone di fascia media!

Prospettive per Samsung Galaxy S9 - Note 10 e Note 9 su Android 10 : i tempi di attesa per la beta : Ci sono interessanti Prospettive da prendere in esame oggi 13 ottobre per quanto riguarda i tempi di uscita dell'aggiornamento Android 10 in versione beta, relativamente alle informazioni raccolte su Samsung Galaxy S9, Note 10 e Note 9. Dopo l'avvio dell'apposito programma per il Galaxy S10 durante il weekend, anche se con ogni probabilità non toccheremo mai con mano questo firmware non definitivo in Italia, lecito chiedersi quali siano i ...

Approdo Android 10 sui Samsung Galaxy S7 : donwload LineageOS 17.0 beta : Il modding rende possibile anche quello a cui non avremmo mai creduto: il Samsung Galaxy S7 può funzionare con Android 10, il tutto grazie all'apporto offerto da LineageOS 17.0 beta, da poco rilasciata per l'ex flagship 2016. Inutile starvi a dire, anche se è bene precisarlo a scanso di equivoci, che il dispositivo non riceverà mai l'ultima major-release in forma ufficiale, e che, qualora decideste di volerla installare, non potrete fare altro ...