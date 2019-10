Paura per Eddy Merckx | è ricoverato in ospedale dopo una caduta in bici

Nome ‘Alto Adige’ - Svp corre ai ripari per Paura dell’impugnazione. Il vero nodo è la norma sull’accesso agli albi di chi parla solo tedesco : La cancellazione del termine ‘Alto Adige‘ dal testo di una legge ha scatenato un putiferio indesiderato per la Südtiroler Volkspartei, il partito di governo a Bolzano che pure quell’emendamento proposto dalla destra tedesca lo ha approvato. Nel fine settimana sono proliferate una serie di notizie erronee, riportate dai principali quotidiani nazionali, secondo cui la parola ‘Alto Adige’ sarebbe stata abolita per ...

Povia in ospedale : "Ho Paura domani mi opereranno. Tornerò quando starò meglio" : Il cantante Giuseppe Povia ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram per informare i suoi tanti fan di doversi sottoporre ad un intervento. "Sono in ospedale... Pronto per essere operato domattina per una cosa che nel tempo si è aggravata", ha esordito il cantante. Leggi anche:Povia, rivelaz

Ciclismo – Paura per Eddy Merckx! Caduta in bici e trauma cranico : il ‘Cannibale’ ricoverato in ospedale : Eddy Merckx ricoverato in ospedale in Belgio in seguito ad una brutta Caduta dalla bici: il ‘Cannibale’ ha riportato un trauma cranico, ma non sarebbe in gravi condizioni Grande apprensione per tutti gli appassionati di Ciclismo in seguito a quanto accaduto nelle ultime ore ad Eddy Merckx. Il ciclista belga è caduto dalla bici, durante un’uscita insieme agli amici, procurandosi un trauma cranico. ‘Il Cannibale’ è stato prontamente portato ...

Povia in ospedale : "pronto ad essere operato - ho Paura ma sono in buone mani" : L'annuncio improvviso. Giuseppe Povia, 13 anni fa in trionfo al Festival di Sanremo con il brano Vorrei avere il becco, si trova in ospedale. Via social il cantante ha annunciato l'imminente operazione, senza svelare ulteriori dettagli.sono in ospedale..pronto per essere operato domattina per una cosa che nel tempo si è aggravata. Ho paura ma sono in buone mani, qui c’è un team fantastico. Al risveglio vi leggero’. Mi hanno sempre chiesto ...

“Ho Paura”. Povia - ansia per la foto dall’ospedale. Cosa sta succedendo al cantante : Problemi di salute per il cantante Povia che è stato ricoverato in ospedale e nella giornata di lunedì sarà sottoposto a un intervento chirurgico. A raccontarlo è stato lo stesso artista tramite Instagram, dove ha svelato di essere preoccupato: “Sono in ospedale pronto per essere operato per una Cosa che nel tempo si è aggravata. Ho paura, ma sono in buone mani. C’è un team fantastico. Vi leggerò al mio risveglio. Mi hanno sempre chiesto quale è ...

“Lupo racconta la Sma” - 12 favole illustrate per spiegare questa malattia rara : “Parlano di Paura ma anche coraggio e speranza” : Un libro di favole illustrate a colori per raccontare l’Atrofia muscolare spinale (Sma), malattia genetica rara che colpisce nel mondo circa un neonato ogni 10mila e riguarda oggi in Italia oltre 900 persone, di cui la maggior parte minori di 16 anni. “E’ il primo libro che cerca di rispondere alle richieste dei genitori di bambini con Sma: durante i colloqui clinici mi domandavano come fare a spiegare a loro figlio che aveva questa ...

Paura a Messina : due uomini tentano di rapire bimba di 5 anni - malore per la nonna : Grande Paura nel pomeriggio di giovedì, quando due malviventi hanno cercato di rapire una bimba dall'area giochi sul lungomare di Nizza di Sicilia: le delicate indagini nelle mani dei carabinieri Federico Garau ? Luoghi: Messina

Lorella Boccia/ Sull'aggressione : 'ho avuto Paura per mio marito Niccolò Presta' - Verissimo - : Lorella Boccia a Verissimo da Silvia Toffanin ha raccontato dell'aggressione subita a Roma con il marito Niccolò Presta: 'ho temuto di perderlo'

Umbria : Di Maio - 'Bianconi attaccato perché fa Paura' : Foligno (Pg), 11 ott. (AdnKronos) - "Vincenzo Bianconi fa paura, altrimenti non riceverebbe gli attacchi che sta ricevendo da tutti". Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Foligno a proposito delle prossime elezioni in Umbria.

Lorella Boccia racconta l’aggressione : Ho avuto Paura per mio marito : Per la prima volta Lorella Boccia ha parlato in televisione della brutale aggressione subita la notte tra il 3 e il 4 ottobre scorso a Roma da lei e il marito Niccolò Presta. Per farlo ha scelto “Verissimo”, dove accolta da Silvia Toffanin, ha raccontato di quella drammatica notte in cui ha temuto il peggio. In attesa di ascoltare le sue parole nella puntata di "Verissimo" che andrà in onda domani, su Mediaset Play è intanto già possibile ...

Lorella Boccia a Verissimo : “Ho avuto Paura di perdere mio marito” : Lorella Boccia a Verissimo parla dell’aggressione di cui è stata vittima insieme al marito Niccolò Presta Lorella Boccia protagonista della puntata di Verissimo in onda su Canale 5 sabato 12 ottobre. La ballerina di Amici ha raccontato a Silvia Toffanin della recente aggressione di cui è rimasta vittima insieme al marito Niccolò Presta, figlio del […] L'articolo Lorella Boccia a Verissimo: “Ho avuto paura di perdere mio ...

Pisa - Paura sulla Fi-Pi-Li : camion a fuoco in galleria - superstrada chiusa e caos traffico : L'incidente alle prime luci dell'alba di oggi, venerdì 11 ottobre, nel tratto tra Pontedera Est e Montopoli, in provincia di Pisa. L'episodio fortunatamente non ha provocato vittime e feriti ma ha creato il caos in superstrada per tutta la mattinata visto che il tratto è stato chiuso per diverse ore e riaperto poi solo su una corsia.Continua a leggere

Vicenza - auto contro il guardrail per un colpo di sonno : Paura per il calciatore Samuele Rossi : paura per il terzino della Fc Bassano 1903 Samuele Rossi. Il 18enne è rimasto coinvolto in un incidente verificatosi lunedì scorso in via Fratellanza direzione Asiago, in provincia di Vicenza. A causa di un colpo di sonno ha sbandato con la sua auto, che è finita contro il guardrail. Ma lui ne è uscito indenne.Continua a leggere