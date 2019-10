Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Una cosca invasiva e potente, con un controllo vorace su un territorio sottomesso. Sono gli Iozzo-Chiefari a controllare il territorio delle Preserre catanzaresi tra Guardavalle e Torre di Ruggiero. Legati ai Gallace di Guardavalle, monopolizzano lo spaccio di droga e le estorsioni ed hanno ingerenze sugli appalti pubblici, in particolare su quelli riguardanti la "Trasversale delle Serre" la strada che dovrebbe collegare le due coste della provincia di Catanzaro. Gli Iozzo-Chiefari sono come "Ortrhus" (da cui il nome dell'operazione), il cane a due teste della mitologia greca, che divora un territorio, come lo hanno definito i magistrati della Dda di Catanzaro e i carabinieri del Comando provinciale che stamani hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere nei confronti di 17 tra presunti capi e gregari della cosca. La Dda catanzarese aveva chiesto l'arresto, per concorso esterno, ...

Agenzia_Ansa : #Ndrangheta #criminalità 17 #arresti in #Calabria #Carabinieri Trovata anche una #bomba #ANSA - ilfogliettone : 'Ndrangheta: 17 arresti in blitz, indagato ex sindaco - - CicciaPasticci6 : Ade Brescia agli arresti il direttore e altri dirigenti per intercettazioni su altra vicenda: evasione di matrice ‘… -