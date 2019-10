Migranti fermati in mare | spuntano coltelli Gli sbarchi non si fermano | altri 100 arrivi

Migranti - torturati e tenuti prigionieri in Libia : tre fermati a Messina. I testimoni : “Stupravano le donne e ci davano da bere acqua del mare” : torturati, picchiati e tenuti prigionieri. A volte anche lasciati morire se in cambio le famiglie non davano soldi. Tutto, pur di poter partire e arrivare in Italia. Sono i racconti di decine di Migranti, soccorsi dalla nave Mediterranea e arrivati a Lampedusa il 7 luglio scorso, che hanno permesso alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo di disporre il fermo di tre persone a Messina. L’accusa è a vario titolo di sequestro di ...

Migranti : torture ai profughi - i 3 fermati riconosciuti dalle vittime : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - I tre Migranti fermati per sequestro di persona e tortura sono stati riconosciuti dalle stesse vittime. Erano a bordo della nave "Alex & Co" - di Mediterranea Saving Humans, e sbarcati a Lampedusa tra il 5 e il 7 luglio scorsi. In cinque hanno riconosciuto Condè, in 3