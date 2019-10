Manovra | Barbagallo | ‘su quota 100 sindacati d’accordo | non si tocca’

Manovra : Barbagallo - ‘altri 100 mln a fondo non autosufficienza’ : Roma, 14 ott (AdnKronos) – “Saranno messi altri 100 milioni sul fondo non autosufficienza. Oggi sono 50 milioni. Continuiamo a vedere qualche segno”. Così il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo al termine dell’incontro al ministero dell’Economia. L'articolo Manovra: Barbagallo, ‘altri 100 mln a fondo non autosufficienza’ sembra essere il primo su CalcioWeb.