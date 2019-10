Lega | Salvini | ‘mi confronto con Renzi perché non scappo mai’

Lega : Faraone (Iv) - ‘Salvini usa fake news per fomentare odio su migranti’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Ricordate Salvini a Di Martedì? La foto di un orecchio e lui che dice che è quello di un agente penitenziario preso a morsi da un nordafricano. Era una bufala, lo dice la sorella dell’agente ferito. è sconcertante usare fake news per fomentare l’odio verso i migranti. Vergogna!”. Lo scrive su twitter il capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone. L'articolo Lega: Faraone ...

Paolo Becchi contro Matteo Salvini : "Sull'euro posizioni come quelle di Mario Draghi - Lega normalizzata" : "L'euro è irreversibile, un tempo lo diceva Mario Draghi, oggi lo dice anche Matteo Salvini. L'operazione di quello che un tempo si chiamava 'il sistema' sta riuscendo: alla 'normalizzazione' del M5S doveva seguire quella della Lega". Per Paolo Becchi "nessuno dentro e fuori la Lega ha più intenzion

Salvini a elettori del M5S : 'Devono ingoiare Renzi e Boschi - porte Lega aperte per loro' : L'intesa tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico non è un mistero che abbia incontrato pareri discordanti all'interno dell'universo pentastellato. Lo sa bene Matteo Salvini che, a margine del convegno organizzato da "Fino a prova contraria" tenutosi a Napoli, ha voluto aprire le porte a tutti gli elettori del M5S che non hanno gradito le nuove alleanze del loro partito. Salvini critica l'alleanza con il Partito Democratico Il Movimento ...

Lazio : Salvini - ‘Lega pronta a governare la Regione’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “Prima dei nomi contano le idee e i programmi. Di sicuro la Lega è pronta a governare la Regione Lazio”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Qui Magazine’, il magazine di ‘Ciociaria oggi’ e ‘Latina oggi’, rispondendo a chi gli chiede se il candidato alla presidenza del centrodestra potrebbe essere Claudio Durigon. ...

Lega : Salvini - ‘pronto a critiche - l’altro Matteo si credeva infallibile’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “Chi si credeva infallibile era l’altro Matteo, io no. Quindi chi vuole criticarmi è libero di farlo dove preferisce, alle spalle, di fianco, dall’alto…”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Qui Magazine’, il magazine di ‘Ciociaria oggi’ e ‘Latina oggi’. L'articolo Lega: Salvini, ‘pronto a critiche, ...

Lazio : Salvini - ‘Lega pronta a governare la Regione’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “Prima dei nomi contano le idee e i programmi. Di sicuro la Lega è pronta a governare la Regione Lazio”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Qui Magazine’, il magazine di ‘Ciociaria oggi’ e ‘Latina oggi’, rispondendo a chi gli chiede se il candidato alla presidenza del centrodestra potrebbe essere Claudio Durigon. ...

Lega : Salvini - ‘pronto a critiche - l’altro Matteo si credeva infallibile’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “Chi si credeva infallibile era l’altro Matteo, io no. Quindi chi vuole criticarmi è libero di farlo dove preferisce, alle spalle, di fianco, dall’alto…”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Qui Magazine’, il magazine di ‘Ciociaria oggi’ e ‘Latina oggi’. L'articolo Lega: Salvini, ‘pronto a ...

Matteo Salvini - un sondaggio turba la Lega. Incognita "indecisi" - in Umbria Pd e M5s sognano il ribaltone : Ci mancava solo l'Umbria a turbare i sogni di Matteo Salvini. Tutti i sondaggi danno la leghista Donatella Tesei in vantaggio sul giallorosso Vincenzo Bianconi in vista delle regionali del 27 ottobre. Secondo Swg il centrodestra è in una forbice tra 48 e 53%, il candidato di Pd e M5s tra 41 e 45%. S

Matteo Salvini - i sondaggi sulle regionali : "7-2 per Pd e M5s" - primavera catastrofica per la Lega : sondaggi alla mano, nel 2020 sarà una catastrofe per Matteo Salvini. La profezia del Fatto quotidiano forse è viziata da eccesso di ottimismo giallorosso, ma le prospettive per il leader della Lega e per il centrodestra sembrano effettivamente difficili. Tra due settimane si vota per le regionali in

Umbria - la crociata dei preti anti-Lega : Salvini arruola il Family Day : dal nostro inviato PERUGIA E' in minuscolo, un 48 rovesciato. La Chiesa tifa fortemente per la sinistra nelle elezioni in Umbria del 27 ottobre. Il candidato di Pd e M5S alla prima prova di...

Silvio Berlusconi fregato da Salvini? La Lega dice no al suo candidato - la rabbia di Mara Carfagna : Centrodestra unito, sì, ma solo sulla carta. Perché su candidati e poltrone tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sembra ancora alta tensione. Il Cav ha ufficializzato l'adesione di Forza Italia alla manifestazione di sabato prossimo a Roma lanciando la candidatura di Mario Occhiuto a governatore d

Fi aderisce a manifestazione Lega ma tensioni su Regionali. E Salvini rilancia : “Dobbiamo guardare avanti” : Non si sa ancora a che livello, ma Forza Italia aderirà con una propria deLegazione alla manifestazione organizzata dalla Lega a Roma per sabato 19. Ma lo spirito unitario degli azzurri non evita uno scontro con la Lega sulle Regionali, con il Carroccio che boccia la candidatura espressa da Fi per la presidenza della Calabria, Mario Occhiuto. Ad annunciare la presenza di Fi a piazza San Giovanni è stato Silvio Berlusconi, spiegando che il ...

Sondaggio Masia per Agorà - la Lega di Matteo Salvini torna a crescere : crollo di Pd e M5s : Crisi? Ma quale crisi? Lo dice Alessandra Ghisleri, lo conferma il Sondaggio di Fabrizio Masia proposto ad Agorà, il programma di approfondimento politico in onda su Rai 3, che ribadisce il potenziale di Matteo Salvini: la Lega è al 32,7%, in crescita dello 0,1% rispetto alla settimana precedente. C

Sondaggi politici Emg : Lega consolida la leadership - Salvini leader con maggiore fiducia : La formazione del governo Conte bis, sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, ha allontanato la prospettiva elezioni politiche anticipate, ma i Sondaggi restano un parametro interessante per valutare il grado di consenso di ciascuna forza politica. Le ultime rilevazioni, diffuse da Emg Acqua il 10 ottobre, fanno segnare ancora una volta la Lega nettamente al primo posto. La novità è rappresentata dal fatto che al timido rialzo ...