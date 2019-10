Incidente stradale | muore la 51enne Irene Frasca

Nella notte tra sabato e domenica quattro persone sono morte in un Incidente stradale in provincia di Catania : Nella notte tra sabato e domenica c’è stato un incidente stradale in provincia di Catania in cui sono morte quattro persone. Secondo le prime ricostruzioni, verso le 5 di mattina un’auto su cui viaggiavano cinque persone di ritorno da una

Incidente Paternò - indagato per omicidio stradale l’unico superstite : “Non so cosa è successo” : È indagato per omicidio stradale Giuseppe Cusimano, 40 anni, unico superstite dell'Incidente verificatosi sabato notte sulla statale 121 Catania-Paternò nel territorio di Belpasso, in cui sono morti la sua convivente Lucrezia Diolosà Farinato, 28 anni, Manuel Petronio, 17 anni, Salvatore Moschitta, 20 anni e la 15enne Erika Germana Bozza. Ai medici pare abbia detto: "Non so cos’è successo, ho perso il controllo della macchina".Continua a leggere

Tuturano - domani 14 ottobre i funerali del 59enne deceduto in un Incidente stradale : La piccola comunità di Tuturano, alle porte di Brindisi, è ancora sconvolta per quanto accaduto intorno alle ore 4:30 di sabato 12 ottobre sulla superstrada che collega Lecce al capoluogo di provincia adriatico, nei pressi di Surbo. Nell'occasione una Bmw condotta da un carabiniere forestale brindisino di 34 anni (G. C. le sue iniziali) ha travolto la Renault Clio condotta da Desiderio Serio, 59enne e dipendente del Comune di Brindisi nel ...

Calabria - uomo muore in un Incidente stradale di ritorno dal matrimonio della figlia : Un terribile incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un uomo. Dalle prime informazioni pare che l'uomo stesse viaggiando insieme alla sua famiglia, dopo essere stato al matrimonio di una delle sue figlie, quando per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe andato a scontrare contro un'altra autovettura. Purtroppo, nonostante l'intervento rapido dei soccorritori, per lui non c'è stato nulla da fare. A ...

Joaquin Phoenix - brutto Incidente stradale per l’attore di Joker : si è schiantato contro un camion dei pompieri : Joaquin Phoenix, l’attore interprete di Joker nell’ultimo omonimo film, è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. Il 45enne si trovava a bordo della sua Tesla all’interno di un parcheggio negli Stati Uniti quando ha preso una curva a velocità troppo elevata, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un camion dei pompieri che era parcheggiato, come riferisce il sito Tmz. La macchina di ...

Omicidio stradale - ergastolo della patente a carabiniere che provocò Incidente con l’auto di servizio : ergastolo della patente. È la pena accessoria inflitta dal giudice per l’udienza preliminare di Milano, Livio Cristofano, nell’ambito di un procedimento che si è concluso con un patteggiamento ad un anno e 6 mesi. Imputato di Omicidio stradale un maresciallo dei carabinieri che, alla guida di una “autovettura di servizio” causò un incidente nel quale, il 18 dicembre del 2017, morì Nicolò Luckenbach, videomaker e fotografo ...

Cosenza : quattro morti e due feriti in un Incidente stradale : L'ennesimo fatto di cronaca giunge dalla regione Calabria, in particolare dalla provincia di Cosenza, dove è stato registrato un gravissimo incidente che ha visto coinvolte due automobili. Il bilancio è di quattro morti e due feriti gravi. Il tutto è avvenuto nella notte tra il 5 e 6 ottobre, sulla strada statale 107, intorno alla mezzanotte, tra gli svincoli di Piano Monello e Surdo a Rende. L'incidente è stato causato da uno scontro frontale, ...

Rende - Incidente stradale nel Cosentino : 4 morti e 2 feriti gravi : Quattro giovani sono morte e due sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte nel Cosentino. Si tratta di uno scontro frontale tra due macchine, al chilometro 25+500 della strada statale 107, in località Saporito, nel territorio del comune di Rende. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, i sanitari del servizio di emergenza 118 e le forze ...

Incidente stradale in via Gigi Olivari a Modica : auto contro un muro : Incidente stradale autonomo ieri sera, intorno alle ore 23, in via Gigi Olivari a Modica. Un'auto si schianta contro un muro. Coppia in ospedale