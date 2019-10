Huawei aggiorna il Watch GT 2 puntando a migliorare le watchface e il sensore HR

Huawei Mate 20 X riceve un piccolo e particolare aggiornamento in Europa : Dalla Germania arriva la notizia del rilascio di un nuovo update per la versione europea di Huawei Mate 20 X, con il quale viene migliorato il comparto audio L'articolo Huawei Mate 20 X riceve un piccolo e particolare aggiornamento in Europa proviene da TuttoAndroid.

Huawei Band Maps si aggiorna e ora supporta Huawei Watch GT e HONOR Band 5 : Huawei Band Maps si aggiorna alla versione 4.0.0, adesso supporta Huawei Watch GT, HONOR Band 5 e gli ultimi aggiornamenti di Google Maps.

OPPO Reno 10x Zoom - Huawei P30/P30 Pro e Realme X si aggiornano : patch di sicurezza e non solo : OPPO Reno 10x Zoom, Huawei P30/P30 Pro e Realme X si aggiornano: patch di sicurezza e miglioramenti a livello di stabilità di sistema, queste le novità

Huawei Mate 30 e 30 Pro non temono l'oscurità con l'aggiornamento della fotocamera : La EMUI 10.0.0.132 permette di scattare foto in condizioni di scarsa luminosità tramite la fotocamera ultra-angolare sui Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro e Mate 20 ricevono nuovi aggiornamenti : Il team di Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei Mate 30 Pro con importanti miglioramenti per il comparto fotografico

Aggiornamento Huawei EMUI 10 Android 10 su 33 smartphone entro dicembre 2019 : I dispositivi Huawei riceveranno l'Aggiornamento EMUI 10 basato su Android 10 mentre i modelli Honor riceveranno l'interfaccia utente magica 3.0 personalizzata basata su Android 10.

Aggiornamenti in roll out per Xiaomi Mi 8 - Mi 8 Pro - Mi 9T - Mi 9T Pro - Mi 9 SE e Mi MIX 2S - Huawei P30 Pro e Pro - OPPO Reno e NVIDIA Shield TV : È oggi tempo di Aggiornamenti in casa OPPO, NVIDIA, Xiaomi e Huawei, un chiaro indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone ed offrire ai suoi utenti un'esperienza quanto più soddisfacente possibile. Ecco quali smartphone sono stati aggiornati in queste ultime ore e quali sono le novità introdotte dagli update. OPPO Reno OPPO Reno ha cominciato a ricevere – sia ben chiaro, solo in Cina – ...

Sul viale del tramonto Huawei P9 Lite : stop aggiornamenti e supporto - ora è ufficiale : Arrivano indicazioni definitive e in parte scontate per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P9 Lite, device che è stato lanciato sul mercato più di tre anni fa, ma che allo stesso tempo risulta ancora molto popolare nel nostro Paese. Obsoleto? Sulla carta sì, inevitabile coi suoi anni alle spalle, senza dimenticare che parliamo di un prodotto di fascia medio-bassa già al momento del suo esordio qui in Italia. Il fatto stesso che in tanti lo ...

Aggiornamento Huawei Android 10 per Huawei P30 Pro EMUI 10 : Aggiornamento Android 10 Huawei P30 EMUI 10 - Come installare EMUI 10 / Android 10 su Huawei P30 Pro [Beta]

L'aggiornamento a EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Huawei di EMUI 10 beta con Android 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20

Prepararsi al meglio alla beta EMUI 10 con l'app Huawei aggiornata : novità dalla versione 2.3.41 : Emerge oggi 24 settembre un aggiornamento interessante per l'app beta concepita da Huawei, tramite la quale gli utenti potranno testare in anteprima aggiornamenti di un certo peso, come nel caso di EMUI 10 che ad ottobre arriverà in questa particolare modalità a bordo di determinati smartphone. Nella giornata di ieri, a tal proposito, vi abbiamo già anticipato le tempistiche per il nostro Paese a proposito della serie Mate 20, ma in questo caso ...

Perché 4 GB di aggiornamento sul Huawei P20 TIM con firmware 328? Chiarimenti : I possessori di un Huawei P20 TIM, in questo lunedì' 23 settembre, stanno ricevendo la notifica via OTA relativa alla disponibilità dell'aggiornamento targato 328 sul loro device. Più che in altri casi, l'update sta destando numerosi interessi, soprattutto per il suo peso anomalo rispetto a firmware precedenti. In realtà, sulle pagine di OM, già sono presenti dei riferimenti allo stesso adeguamento software da inizio settembre ma, in quel ...