Ginnastica | quando e dove ci saranno i prossimi Mondiali? Appuntamento al 2021 | il

Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) C’è sempre un velo di nostalgiasi concludono idiartistica, la rassegna iridata che è andata in scena a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre è stata davvero molto spettacolare e ha regalato grandissime emozioni a tutti gli appassionati della Polvere di Magnesio che hanno potuto godere di gare di altissimo spessore tecnico. Il pensiero ora è già al futuro, non soltanto asi tornerà in pedana in termini generali (nel weekend del 23-24 novembre con la Coppa del Mondo a Cottbus e il Grand Prix a Milano) ma asi disputeranno idiartistica. L’non sarà tra dodici mesi perché nell’anno olimpico non si disputa la rassegna iridata, i riflettorinaturalmente puntati sulle Olimpiadi di Tokyo in programma nella capitale del Giappone dal 24 luglio al 9 agosto. I...

ilaria89 : Io quando leggo i commenti agli articoli di Repubblica sulla ginnastica (anche se poi non rispondo mai a nessuno pe… - ArterioLupin : Quando lo zio anziano e malato segue il nipotino che fa ginnastica... Invece di 'fai la verticale' gli scappa un 'cervicale'... - FioDem : Amo vedere la faccia delle persone che non mi credono quando dico di aver fatto anni di ginnastica artistica, yoga,… -