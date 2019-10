Altri due sbarchi in Calabria | soccorsi 108 migranti

Due anni in più per l’ecobonus e Altri tre per il sisma : Il Governo punta a rifinanziare gli incentivi sui lavori di ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli immobili. Ancora da vedere se e come sarà rivisto il cosiddetto «sconto in fattura»

Mandzukic Juve è addio : a Manchester con Altri due “bianconeri” : Mandzukic Juve – L’addio di Mario Mandzukic è praticamente certo. L’attaccante è sempre più distante dall’ambiente bianconero, ed il suo passaggio al Manchester United è da considerarsi quasi fatto. L’attaccante bianconero, che la scorsa estate era già stato vicino al passaggio in Premier League, ha praticamente trovato l’accordo col club inglese e già nella sessione di calciomercato di gennaio, dovrebbe ...

Pro 14 : Zebre e Treviso - arrivano Altri due ko : Continua l’avvio di stagione difficile per le due formazioni italiane di Guinness Pro 14. Nel sabato celtico, infatti, cadono sia le Zebre sia la Benetton Treviso, entrambe ancora a quota zero vittorie, anche se ancora una volta le due sconfitte hanno un sapore molto diverso. Con Treviso che conquista in extremis il punto di bonus e che ha sicuramente molto da recriminare. Partiamo, però, dalle Zebre che erano impegnate a Llanelli contro ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : Italia - non solo la squadra! In lotta per Altri due posti - c’è Vanessa Ferrari. Il percorso verso Tokyo 2020 : L’Italia è in piena lotta per portare anche due individualiste alle Olimpiadi di Tokyo 2020 oltre alla squadra (4 elementi) che si è qualificata grazie all’ottavo posto ottenuto nel turno eliminatorio dei Mondiali 2019. La nostra Nazionale punta a presentarsi in Giappone col contingente pieno previsto dal nuovo regolamento (4+2) e ha tutte le carte in regola per riuscirci, le Fate hanno adempiuto al loro compito senza particolari ...

Migranti - naufragio nella notte a Lampedusa : recuperati due cadaveri - Altri due avvistati : I corpi senza vita sono di due donne, 22 i superstiti. altri due corpi sono stati avvistati e verranno recuperati. A bordo dell'imbarcazione ci sarebbero state circa 50 persone, ancora molti i dispersi

Incidente sulla statale 107 - quattro ragazzi morti tra le lamiere e Altri due gravi : tutti giovanissimi tra 18 e 19 anni : Un terribile Incidente stradale avvenuto venticinque minuti dopo la mezzanotte ha provocato la morte di quattro ragazzi. altri due giovani risultano gravemente feriti nello schianto di stanotte sulla...

Incidente sulla statale 107 - quattro ragazzi morti tra le lamiere e Altri due gravi : Un terribile Incidente stradale avvenuto dopo la mezzanotte ha provocato la morte di quattro ragazzi. altri due giovani risultano gravemente feriti nello schianto di stanotte sulla statale 107...

Rende. Incidente in località Surdo : morti 4 ragazzi - Altri due feriti gravi : Notte di sangue alle porte di Cosenza. E’ di quattro morti e due feriti gravi (tutti giovani) il bilancio di

Trieste - sparatoria Questura : uccisi due poliziotti 30enni - feriti Altri 3. Fermati due fratelli : sparatoria nel pomeriggio davanti alla Questura di Trieste. Due agenti 30enni sono stati uccisi, avevano riportato ferite gravissime. I due agenti morti avevano circa 30 anni. Secondo...

Trieste - sparatoria Questura : uccisi due poliziotti 30enni - feriti Altri 3. Fermati due fratelli : sparatoria nel pomeriggio davanti alla Questura di Trieste. Due agenti 30enni sono stati uccisi, avevano riportato ferite gravissime. I due agenti morti avevano circa 30 anni. Secondo...

Trieste - sparatoria Questura : due poliziotti 30enni uccisi - Altri 3 feriti. Fermati due fratelli : sparatoria nel pomeriggio davanti alla Questura di Trieste. I due agenti colpiti durante una sparatoria davanti alla Questura di Trieste sono morti. Avevano riportato ferite gravissime. I due...

Trieste - sparatoria Questura : due poliziotti 30enni uccisi - Altri 3 feriti. Fermati due fratelli : sparatoria nel pomeriggio davanti alla Questura di Trieste. I due agenti colpiti durante una sparatoria davanti alla Questura di Trieste sono morti. Avevano riportato ferite gravissime. I due...

Trieste - sparatoria davanti alla Questura : due poliziotti 30enni uccisi - Altri 3 feriti. Fermati due fratelli : sparatoria nel pomeriggio davanti alla Questura di Trieste. I due agenti colpiti durante una sparatoria davanti alla Questura di Trieste sono morti. Avevano riportato ferite gravissime. I due...

Trieste - sparatoria davanti alla Questura : due poliziotti 30enni uccisi - Altri 3 feriti. Fermati due fratelli : sparatoria nel pomeriggio davanti alla Questura di Trieste. I due agenti colpiti durante una sparatoria davanti alla Questura di Trieste sono morti. Avevano riportato ferite gravissime. I due...