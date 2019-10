Manovra - maggioranza divisa e lite su Quota 100. Vertice notturno a Palazzo Chigi : Tre miliardi di taglio delle tasse sul lavoro nel 2020 e l'ingresso in Manovra di un fondo per la famiglia. Sono le novità che spuntano sul tavolo del Vertice notturno sulla legge di...

Manovra - maggioranza divisa e lite su Quota 100. Vertice notturno a Palazzo Chigi : Tre miliardi di taglio delle tasse sul lavoro nel 2020 e l'ingresso in Manovra di un fondo per la famiglia. Sono le novità che spuntano sul tavolo del Vertice notturno sulla legge di...

Manovra - vertice notturno per le coperture. La dote per il cuneo fiscale sale a 3 miliardi : Con la legge di bilancio saranno già individuati fonti e strumenti di finanziamento per il piano famiglia da attuare con successiva legge delega. Immediato il taglio delle rette sugli asili nido. Tensioni nella maggioranza sulla caccia finale alle risorse. Italia Viva in pressing per abolire quota 100

Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100». Al via il vertice a Palazzo Chigi : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100». Al via il vertice a Palazzo Chigi : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

Manovra : al via vertice di maggioranza : Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Al via il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi che ri riunisce per mettere a punto i dettagli della legge di bilancio e del dl fiscale. Sono presenti all’incontro le delegazioni dei partiti di maggioranza. L'articolo Manovra: al via vertice di maggioranza sembra essere il primo su Meteo Web.

Manovra : al via vertice di maggioranza : Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Al via il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi che ri riunisce per mettere a punto i dettagli della legge di bilancio e del dl fiscale. Sono presenti all’incontro le delegazioni dei partiti di maggioranza.L'articolo Manovra: al via vertice di maggioranza sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100» - vertice a Palazzo Chigi nella notte : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

Manovra - scontro in maggioranza. Italia viva : «Stop a Quota 100» - vertice a Palazzo Chigi nella notte : Mancano i soldi e anche l'accordo sulle misure. A ventiquattro ore dal Consiglio dei ministri, la legge di bilancio è ancora in gran parte da scrivere. E il confronto tra i partiti della...

**Manovra : verso vertice a P.Chigi sabato** : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – A quanto si apprende, potrebbe tenersi sabato il vertice sulla manovra a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. La mattina il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dovrebbe essere a Cernobbio, ad un appuntamento della Coldiretti, in serata è atteso a Napoli, per la festa grillina di Italia 5 Stelle. Ma Conte potrebbe rientrare a Roma in tarda ...

Manovra - fallisce il vertice notturno di governo : il patto Renzi-Di Maio che fa scricchiolare la maggioranza : Il governo sbanda. Paurosamente. Nella notte tra domenica e lunedì il vertice notturno a Palazzo Chigi per chiudere l'intesa sul Def. Ma quattro ore di fuoco non sono bastate: nessun intesa, nessun accordo. Al vertice convocato da Giuseppe Conte, hanno preso parte il ministro dell'Economia Roberto G

C'è stato un vertice notturno su Manovra e Ius Culturae : Il ministro dell'Economia, Gualtieri, ha messo le mani avanti: "Il governo - ha spiegato - non ha ancora presentato nessun piano sull'Iva. L'orizzonte non è la nota di aggiornamento al Def, ma la manovra". Parole che volevano essere distensive alla vigilia del Consiglio dei ministri che si terrà nel pomeriggio di oggi, 30 settembre. Ma le pressioni affinché l'esecutivo non dia alcun segnale di aumento delle tasse e dica no ad pure ...

Manovra - vertice notturno senza intesa : 7.00 Niente intesa sul Def, dopo 4 ore di vertice a Palazzo Chigi. Alla riunione, convocata in nottata dal premier Conte, hanno partecipato il ministro dell'Economia Gualtieri, i capi delegazione Di Maio (M5s), Franceschini (Pd), Speranza (Leu), Bellanova (Iv) e il sottosegretario Riccardo Fraccaro (M5s). No di Di Maio (e Renzi)a ogni aumento dell'Iva.Ad agitare la maggioranza è il nodo delle risorse per la Manovra: dove trovare i fondi per ...

Manovra - niente intesa dopo il vertice notturno da Conte con Pd - M5S - Leu e IV : Non bastano quattro ore di vertice notturno a Palazzo Chigi per trovare l'intesa sulle misure da presentare nella nota di aggiornamento al Def. La riunione convocata in nottata dal premier...