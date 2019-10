LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | Simone Biles pronta per l’assalto alla trave

Fonte : oasport

(Di domenica 13 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52 Infatti paga un D Score un po’ bassa (5.2), De Jesus si ferma a 13.666: ora è seconda dietro a Li, per una medaglia bisogna sperare in errori altrui. Ora Liu Tingting. 13.50 Oggi la francese è stata impeccabile. Solida, pulita, granitica. Melanie De Jesus potrebbe mettersi subito alle spalle di Li, superarlo non è facile. 13.48 Infatti è arrivato solo 13.266 per Voss. Ora Melanie De Jesus che deve riscattare i tanti errori delle finali a squadre e all-around. 13.46 Tante sbavature di Voss che comunque rimane sull’attrezzo: non dovrebbe bastare oggi per il podio. 13.44 Padurariu chiude con 11.933, ora vediamo la tedesca Sarah Voss accolta da un boato. Non è tra le favorite. 13.43 Altra caduta di Padurariu. 13.43 La Padurariu è caduta sui giri in accosciata all’inizio dell’esercizio. Addio sogni di ...

OA_Sport : LIVE Ginnastica, Mondiali 2019 in DIRETTA: Finali di Specialità. Simone Biles vuole la doppietta d’oro, si chiude i… - zazoomnews : LIVE Ginnastica Mondiali 2019 in DIRETTA: Finali di Specialità. Simone Biles vuole la doppietta d’oro si chiude in… - zazoomnews : LIVE Ginnastica Mondiali 2019 in DIRETTA: MARCO LODADIO! ARGENTO MAESTOSO! L’azzurro vola alle Olimpiadi -… -