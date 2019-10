CorSport | 27mila km di volo e due partite in 10 giorni Difficile che Lozano sia in campo

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 13 ottobre 2019) In Messico èshow, venerdì l’attaccante tornerà a Napoli, sabato ci sarà la partita contro il Verona. Quanta fatica gli costa la trasferta? Ne parla il Corriere dello Sport. Uno stress non indifferente. Il messicano ha dovuto sopportare due trasvolate oceaniche, andata e ritorno e in mezzo anche due voli da 7mila chilometri per andare e tornare da Bermuda. In tutto oltrechilometri die duein dieci. Considerando che la seconda giornata di Nations è in programma martedì all’Azteca,non potrà svolgere il suo primo allenamento a Castel Volturno prima di venerdì. Saràvederlo in, sabato. L'articolokm die duein 10chesia incol Verona ilNapolista.

