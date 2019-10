Auto contro il guardrail dopo la discoteca | morti 4 giovani a Catania | tra le vittime un

Paternò - Auto contro guard rail : morti quattro giovani - due erano minorenni : quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su...

Catania - Auto si schianta all’alba contro guard rail : 4 morti. Tra loro due minorenni : Quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su una Seat Leon, guidata da un 40enne rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamenti, si è schiantata contro il guard rail della rampa. Sul posto per estrarre i corpi sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagini e rilievi sono in corso da parte dei ...

Incidente - morti 4 giovani a Catania : Auto contro il guardrail - tra le vittime un 17enne e una 15enne : Quattro ragazzi, compresi due minorenni, sono morti in un Incidente stradale avvenuto all'alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su...

Catania - Auto contro guard rail dopo una serata in discoteca. Morti quattro giovani : Lo schianto all'alba sulla statale 121, il conducente è ferito, in prognosi riservata. Le vittime hanno 15, 17, 20 e 28 anni

Catania - Auto contro guard rail : morti quattro giovani - due erano minorenni : quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su...

Incidente tra Catania e Paternò - Auto contro guardrail : quattro morti : Terribile schianto nella notte sulla statale 121 tra Catania e Paternò, in Sicilia. quattro persone, tra cui due minorenni, sono morte nell’Incidente avvenuto nei pressi di Piano Tavola. L’auto sulla quale viaggiavano si sarebbe schiantata da sola contro uno spartitraffico. Le vittime erano su una Seat Leon, guidata da un uomo rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamenti, si è schiantata contro il guardrail della rampa. Indagini e ...

Incidente Paternò - Auto contro spartitraffico : morti 4 giovani - i cadaveri trovati sull’asfalto : Incidente mortale oggi sulla Statale 121 che collega Paternò a Catania all'altezza di Piano Tavola: un'auto con a bordo quattro giovanissimi è andata a schiantarsi contro uno spartitraffico della rampa dello svincolo per la zona industriale in maniera autonoma. Sono tutti morti sul colpo. Sul posto forze dell'ordine e personale Anas.Continua a leggere

Incidente Paternò - Auto si schianta contro spartitraffico sulla Statale 121 : 4 giovani morti : Incidente mortale oggi sulla Statale 121 che collega Paternò a Catania all'altezza di Piano Tavola: un'auto con a bordo quattro giovanissimi è andata a schiantarsi contro uno spartitraffico della rampa dello svincolo per la zona industriale in maniera autonoma. Sono tutti morti sul colpo. Sul posto forze dell'ordine e personale Anas.Continua a leggere

Tuturano. Desiderio Serio ucciso da un’Auto contromano : arrestato Giuseppe Calianno : Tragedia della strada nel Brindisino. Drammatico il bilancio: un morto e due feriti. È stato arrestato per omicidio stradale Giuseppe

Auto contromano sulla superstrada : un morto e due feriti : La Renault Clio su cui viaggiava la vittima si è scontrata con una Bmw che avrebbe imboccato la strada nel senso sbagliato...

Auto usate con targa estera : il Dl Fisco prevede controlli serrati per limitare le frodi : Dopo essere state inserite nei decreti sicurezza di Matteo Salvini che, di fatto, hanno posto un primo limite al loro utilizzo in Italia, le Autovetture con targhe estere sono tornate al centro delle attenzioni del governo. Questa volta è il decreto fiscale - la cui bozza è stata pubblicata pochi giorni fa dall'Ansa - ad interessarsi alle macchine usate comprate in altri Paesi europei. Il Sole 24 Ore riporta che le acquisizioni di Autovetture ...

Lecce - Auto contromano per dieci chilometri sulla superstrada : un morto e due feriti : Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina, 12 ottobre, intorno alle ore 4:30, sulla superstrada che collega Lecce a Brindisi. Secondo quanto riportano i media locali, una Bmw condotta da un carabiniere forestale 34enne, originario di Brindisi, ha imboccato la strada in questione contromano, procedendo per circa dieci chilometri. Immediatamente gli automobilisti che transitavano sull'arteria stradale in questione hanno ...

Messina - pietre contro Auto : agenti salvano straniero da linciaggio : Federico Garau L'extracomunitario ha raccolto pietre e oggetti di vario tipo da terra, scagliandoli poi con forza contro le auto posteggiate nelle vicinanze della moschea del rione Mangialupi Ha rischiato il linciaggio da parte dei residenti del rione Mangialupi a Messina per aver commesso atti di vandalismo in mezzo alla strada. Il responsabile, uno straniero di cui ancora non è stata resa nota la nazionalità, è stato salvato giusto ...

È esplosa un’Autobomba nella città siriana di Qamishli - controllata dai curdi : secondo fonti locali ci sono diversi morti : Nel primo pomeriggio di venerdì è esplosa un’autobomba nella città siriana di Qamishli, controllata dai curdi e molto vicina al confine con la Turchia, in un territorio che in questi giorni è al centro di un’operazione militare della Turchia. secondo