Roma | donna muore investita da un treno

Roma. Donna morta investita da un treno : Cronaca di Roma. E’ successo questa mattina intorno alle 8 vicino alla stazione Parco Leonardo a Fiumicino. Una Donna è morta dopo essere stata investita da un treno alla stazione di Parco Leonardo, a Fiumicino. E’ accaduto stamattina intorno alle 8. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Sulla vicenda indaga la Polfer. L'articolo Roma. Donna morta investita da un treno proviene da RomaDailyNews.

Antonio Monda : “La Festa del Cinema di Roma è donna : più sostanza e meno arte” : Festa del Cinema di Roma edizione numero quattordici, “una di quelle in cui ci sarà più sostanza e meno arte”, assicura il direttore artistico Antonio Monda citando la famosa frase che pronuncia Polonio ad Amleto. Una Festa “adolescente e un po’ diva”, come aggiunge Laura Delli Collialla presentazione ufficiale all’Auditorium Parco della Musica, che poi sarà il centro nevralgico della ...

Spacciatore su treno Roma-Ancona : droga in borsetta da donna : Roma – Una pattuglia della Pofer di Terni, impegnata nella scorta a bordo del treno Intercity Roma – Ancona, servizio predisposto ai fini di contrastare eventi delittuosi, in transito a Narni, si è insospettita dall’atteggiamento di un giovane che aveva con sé una borsetta da donna e mostrava evidenti segni di disagio e nervosismo. Gli agenti hanno quindi deciso di sottoporre a perquisizione lo straniero e mentre questo era ...

Festa del cinema di Roma con La prima donna : La sera di lunedi' 14 ottobre la Festa del cinema entra nelle sale del Teatro dell'Opera di Roma, per l'anteprima mondiale de La prima donna

Altri due scheletri trovati vicino a Piramide a Roma : sono una donna e un bimbo : Dopo il ritrovamento del primo scheletro il 20 settembre, sono venute alla luce altre due sepolture di età tardo antica durante gli approfondimenti effettuati dalla Soprintendenza Speciale di Roma nello scavo Acea di Piazzale Ostiense, proprio di fronte all’uscita della Metro Piramide.I lavori di archeologia preventiva hanno portato alla luce i resti di una donna e di un bambino, vicino alla prima sepoltura. La presenza di numerosi ...

Roma - tenta di stuprare una donna in chiesa : arrestato un 34enne : E' successo a Guidonia. La vittima si è difesa, ha sferrato calci e pugni all'aggressore riuscendo a scappare

"Nessuna donna al convegno 'Roma 2030'" - Ewmd attacca la Camera di commercio : A Roma le donne sono il 52% della popolazione eppure in un incontro mercoledì scorso alla Camera di commercio per raccogliere idee sul futuro della città non si è sentito il bisogno di ascoltare questa maggioranza. La denuncia arriva da Ewmd (European Women Management Development) Roma e Ewmd Italia, un network internazionale che raduna donne imprenditrici: "Nell'incontro in vista ...

Roma - donna trovata senza vita in periferia - la figlia : 'Non sarebbe mai andata li' : Questa mattina è stato rinvenuto in un terreno di Torre di Nona, di fronte ad un centro commerciale, il cadavere di Amina De Amicis, 89enne scomparsa da casa lo scorso venerdì. A trovare il corpo sono stati gli uomini della protezione civile, sembra dopo una segnalazione dei negozianti. La figlia della donna, Laura Antinoro non crede che la donna sia morta lì: dopo aver spiegato che quell'area era già stata setacciata più volte ha dichiarato: ...

‘La donna e il mare’ - convegno a Ostia con Fidapa Bpw Italy Roma : Roma – Le donne protagoniste dell’impegno per la tutela dell’ambiente e del mare, contro plastiche e microplastiche che danneggiano gli ecosistemi marini. È tutto declinato al femminile il convegno ‘plastic free’ ‘La donna e il Mare: non vogliamo affogare nella plastica’, promosso per il prossimo 14 settembre alle ore 15 al Porto Turistico di Roma-Ostia dalla Sezione Roma Federazione Italiana Donne Arti ...

Dramma vicino Roma : auto si schianta contro bus - morta donna al volante : Roma – Tragico incidente alle porte di Roma. Una donna, poco prima delle 8, si e’ schiantata contro un bus Cotral a Setteville, sulla via Tiburtina all’altezza di via Marco Simone. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente ma, in base alle prime ricostruzioni, la donna, alla guida di un’auto, avrebbe invaso la carreggiata opposta finendo contro l’autobus. Sul luogo si trovano ora gli agenti della ...

Da Sassari a Roma minacciando suicidio : ritrovata donna scomparsa : Roma – Ieri pomeriggio e’ stata ritrovata indenne una cinquantaseienne di Sassari scomparsa il 3 settembre. La donna affetta da sindrome depressiva con tendenze suicide si trovava presso una struttura di Olbia. Si’ e’ allontanata volontariamente per arrivare a Roma. Giunta nella Capitale ha telefonato il 112 dicendo di volersi suicidare. Sono subito partite le ricerche da parte della Centrale operativa e territoriale dei ...

Roma - donna morta in casa : carabinieri cercano il compagno. Ipotesi omicidio-suicidio : Una donna di 59 anni è stata trovata morta in casa in zona Acilia, nel quadrante sud di Roma. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto ieri nel suo appartamento saturo di gas dai carabinieri di Ostia. Al momento gli investigatori ipotizzano un omicidio-suicidio. Si cerca il compagno della donna. In casa è stato trovato un biglietto in cui lasciava intendere la volontà di farla finita. È stata trovata anche l’auto con il ...

Donna colpita da arresto cardiaco sul treno - un medico Romano la salva dopo 40 minuti di massaggio cardiaco : “Sono all’ultimo vagone, arriva un uomo, urla, cerca un medico. Non ci penso due volte a farmi avanti e il muro di gente che c’è sul treno si apre di colpo per farmi passare”. Così Carlo Santucci, l’uomo che il 28 agosto ha salvato la vita a una Donna colpita da arresto cardiaco, racconta la storia al Corriere della Sera. Siamo sul treno Lienz-Dobbicano e sono circa le 17:30. Una Donna che viaggia con il marito e la figlia si ...