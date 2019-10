Rinchiuso per 4 anni in una cella di 3 metriquadri | risarcito per tortura

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 12 ottobre 2019) Nicola De Angelis Lo Stato dovrà pagare quasi 13mila euro per risarcire un detenuto che ha trascorso gli ultimi 4della sua vita in appena 3 metri quadrati. Le "sue prigioni" il detenuto le ha trascorse all'interno delle case circondariali di Agrigento Prenderà 12.368 dallo Stato Italiano per aver trascorso 4in carcere in soli 3 metri quadrati a causa del sovraffollamento delle Case Circondariali di Agrigento. In tutto Giuseppe Lattuca, 54enne di Favara, ha passato 1546 giorni dentro la suacon altri detenuti in condizioni disumane. Questo quanto emerge dalla sentenza dei giudici che hanno obbligato lo Stato a versare il dovuto risarcimento, come si legge sul Fatto Nisseno. Il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano ha infatti rigettato il ricorso del Dipartimento dell’amministrazione della giustizia dicendo che il 54enne di Favara doveva esserein ...

