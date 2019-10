Non succede | ma se succede conquista a suon di risate | palpiti e

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 12 ottobre 2019) Serena Nannelli Una commedia spassosissima, che sovverte i cliché del genere romantico a colpi di satira politica, battute sagaci e momenti dal piglio demenziale. "Non, ma se..." è una piccola rivelazione, da inserire subito nella lista dei film più divertenti dell'anno.Il film ricalca classiche commedie sentimentali alla "Pretty Woman" (di cui è citata non a caso a più riprese la canzone "It must has been love"), ibridandole però con una comicità demenziale alla "Tutti pazzi per Mary". Aggiungete a questa farsa fiabesca un po' di pungente satira politica e sociale legata all'attualità e otterrete un miscuglio in grado di farvi ridere di gusto, coinvolgervi emotivamente e misurare l'evoluzione del rapporto tra i sessi nell'era del post #MeToo.Fred Flarsky (Seth Rogen) è un giornalista d’assalto che perde il posto di lavoro a causa del suo ferreo codice morale ...

