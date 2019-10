L' Hard Rock collassa su se stesso

Cina - minaccia di bruciare la bandiera vestito con la maglia di James Harden : arrestato fan dei Rockets [FOTO] : Howard Wang, giovane fai dei Rockets, ha minacciato di bruciare la bandiera cinese vestito con la maglia di James Harden, in appoggio alle proteste di Hong Kong: finisce subito in manette La querelle fra gli Houston Rockets e la Cina si arricchisce di una nuova, clamorosa, vicenda. Nessuno scivolone questa volta da parte della franchigia texana, ma un problema ‘interno’ alla Cina. Una fan cinese dei Rockets, tale Howard Wang, ...

Hard Rock Cafe a Didacta 2019 - ecco i nuovi percorsi formativi : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Fino all’11 ottobre Hard Rock Cafe sarà presente con lo stand n. 45 al piano inferiore del padiglione Spadolini alla Fortezza da Basso a Firenze, per la terza edizione di Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sul mondo della scuola. In questo contesto, dedicato alla scuola del futuro, s’inserisce il progetto internazionale di School of Hard Rock, amato non solo da ...

Napoli : si rockeggia Hard in Reggia con David Garret e a Marechiaro con Mimmo Rock : Disposta a tutto. Pur di aver un biglietto, esauriti da mesi. Chiamo un amico dalle relazioni multidirezionali, si giustifica: “Mi sono prostituito ieri per un biglietto per un‘ amica. Mi dispiace…”. E mo’ che faccio. Vado lo stesso, prendo il trenino ciùciùciù per Caserta. La Reggia di Vanvitelli è imponente, il parco reale curato e pettinato come moquette, l’acqua è ritornata a zampillare nelle fontane, cascate e cascatelle, laghetti e ...

Gli Hard Rock Cafe celebrano Freddie Mercury : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – Hard Rock Cafe si prepara a festeggiare Freddie Mercury. Quest’anno nei Cafe di Firenze, Roma e Venezia per un’intera settimana si celebreranno la storia e la musica di Freddie Mercury: Nei tre Cafe è tutto pronto per ‘Freddie for a Week’ un’intera settimana dedicata ad un’icona della musica: da giovedì 5 settembre 2019 – compleanno di Mercury – fino a ...