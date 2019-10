Foggia | spara a moglie e figlie e poi si suicida

Foggia - corpo semicarbonizzato accanto a un’auto ad Ascoli Satriano : gli hanno sparato : A scoprire il cadavere di un uomo ritrovato in una campagna nelle vicinanze di Ascoli Satriano (Foggia) sono stati i vigili del fuoco intervenuti dopo la segnalazione di un incendio in un capannone in disuso nella zona. Si tratterebbe di un omicidio: la vittima sarebbe stata uccisa con alcuni colpi d'arma da fuoco al torace e alla testa.Continua a leggere