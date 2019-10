Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) Sentiamo spesso parlare di fuga di cervelli, specie nel mondo della tecnologia. Il riferimento va aiche, dopo essersi formati in Italia, si trasferiscono all’estero in cerca di condizioni migliori. Vale per le opportunità lavorative, accademiche e di public speaking. Sentiamo infatti spesso dire che i migliori lavori, le migliori cattedre e i migliori palchi si trovano solo fuori dai confini nazionali. Iribaltano questa narrazione. L’evento tech e, giunto alla sua sesta edizione, si tiene dal 17 al 19 ottobre a Milano pressi gli spazi del Talent Garden di Calabiana e mantiene la caratteristica distintiva di riuscire adin Italia, anziché farli scappare. La qualità di un evento dopotutto la fanno gli speaker: sono loro a portare sul palco idee, storie e visioni – etali contenuti arrivano ...

Cascavel47 : Digital Innovation Days 2019, quando è l’Italia ad attrarre talenti - TutteLeNotizie : Digital Innovation Days 2019, quando è l’Italia ad attrarre talenti - InformaCibo : RT @DigiAgrifood: Anche @InformaCibo parla dell'evento di #Perugia e di come l'#agricoltura sia davanti ad un processo di innovazione senza… -