Davide Galantino | Mi fa ribrezzo vedere i Cinque Stelle e Luigi Di Maio a braccetto

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) Onorevole, oltre a essere un ex M5S lei è un ex parà. Come è stato accolto in FdI? «Quando, qualche giorno fa, è stato annunciato il mio passaggio a Fratelli d' Italia mi sono trovato circondato da una testuggine: era il mio nuovo gruppo che mi proteggeva dagli attacchi fisici dei 5

Elisa53915333 : RT @FratellidItaIia: ?? Davide #Galantino, ex Deputato del M5S, aderisce a #FratellidItalia: 'Ero entrato in Parlamento col M5S per combatte… - metaanto : RT @ebreieisraele: #Galantino, #militare decorato, combattente in #libano contro #hezbollah, autore del ddl anti ammucchiate, lascia #M5s d… - metaanto : RT @FratellidItaIia: ?? Davide #Galantino, ex Deputato del M5S, aderisce a #FratellidItalia: 'Ero entrato in Parlamento col M5S per combatte… -