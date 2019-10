Anticipazioni Uomini e donne | Ida preferisce Armando a Riccardo e lui va via piangendo

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Gemma Galgani - un nuovo due di picche? - Trono Over - : Anticipazioni registrazione Trono Over di Uomini e Donne: Ida Platano ha chiuso con Riccardo Guarnieri, Gemma Galgani bacia Jean Pierre, nozze per...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Lacrime Amare per Riccardo Guarnieri! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: una coppia annuncia il matrimonio. Forte litigio tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. Ida fa un annuncio importante che porta Riccardo ad abbandonare lo studio in Lacrime! Anticipazioni Uomini e Donne Over: forte delusione per Gemma Galgani! Ida Platano fa una confessione che destabilizza fortemente Riccardo Guarnieri! Presso gli studi Titanus di Roma si sono svolte le nuovissime registrazioni Uomini e Donne ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Martina Nasoni tronista? Il gossip : Martina Nasoni nuova tronista di Uomini e Donne? Il gossip che spiazza i fan Il settimanale Spy ha lanciato oggi un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica pare che Martina Nasoni abbia diverse chance di diventare la prossima tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, andando così a prendere il posto di Sara Tozzi. Una notizia bomba questa che ha preso in contropiede tutti i ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 11 ottobre : Alessandro contro Giulio! - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni puntata di oggi, 11 ottobre: Veronica si dichiara e tra Alessandro e Giulio volano scintille.

Anticipazioni Uomini e Donne Classico : Giulio Raselli Bacia Giuliana! : Anticipazioni Uomini e Donne Classico: grande rivalità tra Giulio Raselli ed Alessandro Zarino anche a causa di un’altra pretendente. Tina si accanisce contro Giuliana! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Giulio Bacia Giuliana! Nuovo scontro tra i due tronisti a causa di Veronica. Tina discute animatamente con Giuliana! Scintille in studio! Pochi istanti fa sono terminate le nuove registrazioni Uomini e Donne Classico. Dopo ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Alessandro Zarino beffa Giulio Raselli : Uomini e Donne: Alessandro Zarino lancia una frecciata a Giulio Raselli “L’unica cosa che sai fare è fare le battutine”. Saranno queste le parole di Alessandro Zarino per Giulio Raselli oggi a Uomini e Donne. L’ex tentatore di Jessica Battistello lancerà una frecciata al compagno di trono che, attraverso battute velenose, nasconderebbe l’interesse per Veronica. A scatenare la baruffa tra i due protagonisti del ...

Anticipazioni Uomini e donne 11 ottobre : Veronica si dichiara per Alessandro Zarino : Si conclude oggi 11 ottobre la programmazione settimanale di Uomini e donne, con la seconda puntata dedicata al Trono Classico. Dopo l'addio di Sara Tozzi, la parola passerà ai suoi colleghi Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli che continueranno il loro percorso di conoscenza con corteggiatori e corteggiatrici. Ampio spazio verrà riservato a Veronica che, dopo alcune puntate in cui ha ammesso di essere indecisa, si ...

Anticipazioni Uomini e donne - Giulio bacia Giovanna ma Tina accusa la ragazza di falsità : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e oggi pomeriggio sono state registrate le nuove puntate del trono classico che avremo modo di vedere in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le Anticipazioni sul programma rivelano che ci saranno delle novità importanti che riguardano il percorso di Giulio Raselli, il quale pare che cominci a fare sul serio. Il tronista, infatti, sarà alle prese con la bella Giovanna, la ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Giulio bacia Giovanna : lite epica con Tina Cipollari : anticipazioni Uomini e Donne, Veronica Burchielli si dichiara per Alessandro Zarino Oggi hanno registrato le prossime puntate di Uomini e Donne e le anticipazioni del Vicolo delle News parlano nuovamente di litigi, contrasti e sfuriate fra tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, e opinionisti. Partiamo con calma e facciamo un ripasso: al momento a Giulio Raselli e […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Giulio bacia Giovanna: lite ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulio Raselli dà il suo primo bacio : Giulio Raselli e Giuliana intimi: scatta il loro primo bacio a Uomini e Donne Oggi c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E stavolta ad aver fatto molto parlare i fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è stato il tronista Giulio Raselli, il quale ha dato il suo primo bacio. Com’è successo? Come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, Giulio ha portato in esterna Giuliana. In questa ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni 10 ottobre : Gianni Sperti furioso! - trono classico - : Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, 10 ottobre: Sara Tozzi lascia il trono in lacrime per il suo ex. Scontro tra Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Classico : due ritorni inattesi : Uomini e Donne: Nathalie Caldonazzo furiosa con Andrea Ippoliti Scontri infuocati e ammissioni inaspettate coloreranno a tinte accese la puntata odierna di Uomini e Donne. Maria De Filippi inaugurerà il primo appuntamento settimanale con il Trono Classico invitando di nuovo Alessia Marcuzzi e raccontando l’epilogo della storia di due protagonisti di Temptation Island Vip: Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. La showgirl sarà furiosa ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni 10 ottobre : Sara Tozzi lascia lo show - trono classico - : Uomini e Donne, Sara Tozzi lascia il trono classico: Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti ospiti in studio dopo Temptation.

Anticipazioni Uomini e donne - Sara abbandona il programma in lacrime : pensa al suo ex : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi di cui oggi verrà trasmesso il primo appuntamento della settimana dedicato al trono classico. Le Anticipazioni sul programma rivelano che la puntata odierna sarà dedicata soprattutto alla tronista Sara Tozzi, la quale avrà da fare un annuncio importante che riguarderà il suo percorso all'interno del programma dei sentimenti di ...