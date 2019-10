A Cagliari l’editoria per ragazzi «scopre» la Terra e svela le sue novità

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 12 ottobre 2019) Il 14° Festival Tuttestorie di Letteratura per. Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto” è in in programma per il fine settimana dall’11 al 13 ottobre. Protagonista dell’edizione 2019, infatti, è lacelebrata con danze, canzoni e un rituale di rimescolamento disarda e terre dal mondo