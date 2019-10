10 lezioni di fiducia per diffidenti

Fonte : vanityfair

(Di sabato 12 ottobre 2019) Perdi il controllo Metti in pausa l'iperfunzionalitàIl lato positivo del controlloLiberati dall'ansia e dalle costrizioniTrova l'equilibrioSii flessibileConnettiti con il resto del mondoLasciati guidare dal flussoColtiva laLascia perdereIl libro da leggereTutto sotto controllo: la propria vita e a volte anche quella degli altri. È faticoso, ma se ci si riesce, si prova un senso di padronanza che crea l’illusione di poter gestire davvero tutto. Ma quando quest’idea viene smentita – e prima o poi accade a tutti – si scopre la propria umanità, fatta di fragilità, limiti e incertezze e ci si rende conto che il controllo è più un problema che una soluzione. In un momento storico in cui sembra impossibile potersi fidare del prossimo e in cui ci sentiamo sempre più soli, finiamo per lasciare che la diffidenza proietti ombre sinistre su tutto e tutti. Ci si fida solo di se ...

