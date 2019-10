Zona Vaticano | voragine su strada Traffico in tilt

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma –paralizzato, a Roma, su lungotevere in entrambi i lati, a causa di unaaperta sull’asfalto in via San Pio X, in. Lae’ chiusa al. L'articolosuinproviene da RomaDailyNews.

vaticannews_it : #10ottobre #SinodoAmazonico La testimonianza di Laurentino Fontes, indigeno della zona del nord del Brasile: 'La Ch… - romamobilita : Traffico intenso in zona Vaticano, le linee bus 23-34-40-46-62-64-98-115-280-870-881-916 fortemente rallentate - rep_roma : Roma, voragine in via San Pio X: traffico paralizzato in zona Vaticano [news aggiornata alle 11:59] -