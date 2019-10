Temptation Island vip | Belli sbotta sulla sua Duran | Mi sono rotto i

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Serena Granato L'attore di Cento-Vetrine, Alex, appare adirato in vista del falò di confronto finale con la sua fidanzata, DeliaDopo aver animato il gioco della casa del Grande Fratello 16, diventando protagonista di un acceso confronto con la sua ormai ex fidanzata nonché ex gieffina, Mila Suarez, Alexè tornato a far parlare di sé. Negli ultimi giorni, l'attore di Cento-Vetrine fa discutere per via degli atteggiamenti facilmente equivocabili assunti dalla fidanzata Deliavip, un comportamento per molti "infedele", che potrebbe compromettere la love-story della coppia vip. Nel corso della breve permanenza dei due fidanzati al docu-reality sui tradimenti prodotto da Maria De Filippi,si è mostrato intollerante alle immagini dell'avvicinamento registratesi tra la sua amata Delia e il tentatore single Riccardo Colucci, detto ...

