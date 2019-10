Targa Florio | le “fatiche” e le bellezze siciliane della seconda tappa

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Iniziata ieri con una prima giornata dedicata alla registrazione dei concorrenti, alla spettacolare Cerimonia di Partenza in Piazza Verdi con la stretta degli appassionati siciliani, quindi con "l'aperitivo" serale delle prime Prove di Precisione nelle stradine del Campus universitario con il finale presso il Museo dei Motori e dei Meccanismi del sistema Museale dell'Università di Palermo: sette Prove Cronometrate, sette "passaggi sui pressostati a lanciare al verticeclassifica assoluta il "re siciliano"Classica, quel Giovanni Moceri che, in coppia con la moglie Valeria Dicembre sulla Fiat 508 C del 1939 nei coloriScuderia, conduce con esiguo vantaggio sul conterraneo Mario Passanante e la lombarda Himara Bottini, secondi su Fiat 508 C del 1937 per la Franciacorta Motori. Terzi sono in evidenza i bresciani Cavalleri e Meini con la Fiat 508 ...

