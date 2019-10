Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) La mafia non dà lavoro. Nei Comuni del Centrole cui imprese sono state infiltrate dalla ‘ndrangheta l’occupazione è calata del 28% tra 1971 e 2011. È quanto emerge dal working paper Gli effetti reali della ‘ndrangheta sull’economia reale: evidenze a livello d’impresa, dei ricercatori diLitterio Mirenda, Sauro Mocetti and Lucia Rizzica. Si tratta del primoche cerca di ricostruire gli effetti di lungo termine determinati dalla criminalità organizzata sulla produzione dei territori in cui questa si infiltra, escludendo quelli di provenienza. La ‘ndrangheta è il soggetto più adatto per un’analisi del genere perché, secondo Transcrime, solo il 23% dei suoi ricavi annuali stimati fra i 3 e i 4 miliardi di euro è realizzato in Calabria, a differenza di quanto succede per camorra e Cosa nostra che in Campania e in Sicilia hanno ...

Cascavel47 : ‘Ndrangheta, studio Bankitalia: “Infiltrazioni al Nord frenano l’occupazione. Calo del 28% tra 1971 e 2011 nei Comu… - TutteLeNotizie : ‘Ndrangheta, studio Bankitalia: “Infiltrazioni al Nord frenano l’occupazione. Calo del 28… - Co2Onlus : Studio interessante pubblicato da @sole24ore '’Ndrangheta, in 40 anni di infiltrazione del Nord l’occupazione è cro… -