Fonte : fanpage

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il senatore, uscito il mese scorso dalle fila dei democratici, ha spiegato a Fanpage.it il suo intervento di qualche giorno fa a palazzo Madama contro ildi. "Non sta producendo né inserimento lavorativo, né contrasto alla povertà. In aula ho ricordato che il Pd era contrario a quello strumento, ma per ragioni di convenienza personale di qualche capo pastore del partito ora lo sostiene".

fanpage : Matteo Richetti: 'Il Reddito di cittadinanza non va riconfermato. Incoerenza clamorosa dal Pd'