Cranio Randagio | la rabbia della madre contro la polizia | “In una casa dove c’è un morto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Sono passati ormai tre anni dalla notte dell’11 novembre 2016, quella in cui il cantante, nome d’arte di Vittorio Bos Andrei, è stato trovatonellasi trovava in compagnia di altri 11 ragazzi per una festa di compleanno. L’autopsia stabilì che la sua morte fu causata da un’overdose ma nessuna delle persone che erano con lui quella sera è stata in grado di ricostruire quanto accaduto e ora ladel cantante, che aveva partecipato anche a X Factor, ha sfogato la suaper come è stata gestita l’inchiesta. “L’unico indagato che rischia il processo ovvero il pusher individuato come l’uomo che avrebbe ceduto il mix letale potrebbe non arrivare mai sul banco degli imputati – ha raccontato in un’intervista al Messaggero -. Un’ulteriore perizia tossicologica, chiesta dal gip, porterebbe a escludere che sia ...

