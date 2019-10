BRAIN TRAINING del DR KAWASHIMA arriva a Gennaio 2020 su Nintendo Switch

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Preparati a sfidare il tuo cervello in vari modi con™ del Dr.per, in arrivo in Europa il 3, in esclusiva per. Divertiti con nuovi esercizi, alcuni dei quali utilizzano la Telecamera IR di movimento* del Joy-Con destro, oppure allenati con gli esercizi classici dei precedenti titoliusando uno stilo (incluso nella versione pacchettizzata) o anche solo un dito. Guarda il gioco in azione nel nuovo trailer didel Drper. Metti alla prova le tue abilità con un assortimento di esercizi e test in diversi stili di gioco, ad esempio tenendo la consolein posizione verticale e usando uno stilo o un dito, oppure usando la Telecamera IR di movimento* del Joy-Con destro, che rileva la forma delle dita dei ...

NintendoItalia : #BrainTraining del Dr. Kawashima per #NintendoSwitch arriva il 03/01/20! Preparati ad allenare il tuo cervello con… - JustChriih : RT @NintendoItalia: #BrainTraining del Dr. Kawashima per #NintendoSwitch arriva il 03/01/20! Preparati ad allenare il tuo cervello con una… - JustNerd_IT : Brain Training per Nintendo Switch: ecco il trailer in italiano e la data di lancio - Leggi l'articolo completo su:… -