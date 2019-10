A 11 anni muore in attesa del trapianto di cuore | “Ha aspettato 9 mesi per averne uno

Mangia una crocchetta di pesce ma è bollente e gli “brucia la gola” : muore a 51 anni : Un wedding planner è morto per aver ingerito una crocchetta di pesce calda che gli era stato chiesto di assaggiare da uno dei suoi chef. Darren Hickey, 51 anni, stava per andarsene dalla sala di un matrimonio che aveva organizzato a Chorley, in Inghilterra, quando gli è stato chiesto l’assaggio fatale dal collega in cucina: i fatti risalgono allo scorso aprile ma la notizia è stata data solo ora, come riferisce il Telegraph. In pochi secondi ...

Arresto cardiaco in campo : calciatore di soli 29 anni si accascia a terra e muore : Un 29enne di origini siciliane, ma residente a Rimini, è morto a seguito di un Arresto cardiaco sopraggiunto mentre stava giocando a calcetto a Lido di Camaiore (Lucca). Ad intervenire sul posto il 118 che ne ha poi dato notizia. Gli amici l’hanno visto accasciarsi e hanno subito capito che qualcosa non andava. Il ragazzo non rispondeva più a nessuna sollecitazione. A quel punto è stato avvertito il personale del centro sportivo. Mentre lo staff ...

Parma - si schianta in moto contro un muretto : Daniele muore a 40 anni - lascia due figlie : Daniele Schincaglia, quarantenne che viveva con la sua famiglia a Basilicanova, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella zona di via Mantova a Parma. L'uomo è andato a sbattere a bordo di una moto contro un muretto di cinta di un'azienda. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo, ma tutto è stato inutile.Continua a leggere

La torta che sta mangiando scotta troppo e “gli brucia la gola” : muore a 51 anni : Darren Hickey, wedding planner di 51 anni, si era ripreso da un ictus che lo aveva costretto a imparare nuovamente a camminare e parlare sette anni prima della sua morte. Lo scorso 4 aprile era nella sala dove organizza i matrimoni, quando uno chef gli ha chiesto di provare un tortino di pesce...Continua a leggere

Ex pilota di rally muore all’improvviso a 54 anni - Marco Bonvicini era guarito dalla leucemia : 54 anni, viveva a Rondinara di Scandiano (provincia di Reggio Emilia) con i genitori. Ad ucciderlo sarebbe stata un'ischemia. La data del funerale non è ancora stata fissata in attesa dell’autopsia. Bonvincini aveva gareggiato sulle strade di mezza Italia, sia come pilota, sia come navigatore.Continua a leggere

Gubbio - col suo furgone di lavoro si incastra sotto il cavalcavia : Luca muore a 58 anni : La vittima dell'incidente stradale è il 58enne Luca Fecchi. Fatale per lui un violentissimo colpo al petto ricevuto durante l'impatto del suo furgone da lavoro sotto il cavalcavia che gli ha provocato un grave trauma toracico. Trasportato in ospedale e sottoposto operazione d'urgenza, è morto poco dopo.Continua a leggere

Messina - si schianta con lo scooter contro un camion dopo il lavoro : muore ragazzo di 28 anni : Luciano Galletta, 28 anni, è andato a sbattere contro un mezzo di Messina Servizi che era fermo, ai bordi della carreggiata di via Catania, mentre gli operai erano impegnati in lavori stradali. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico ma non ce l'ha fatta a causa delle gravi lesioni causate dall'impatto.Continua a leggere

Taglia per sbaglio un cavo della corrente elettrica : Vincenzo muore fulminato a 35 anni a Cosenza : Vincenzo Gallo, 35enne di Malvito, in provincia di Cosenza, è morto carbonizzato dopo aver Tagliato per sbaglio un cavo della corrente elettrica mentre potava gli alberi nel suo giardino. A dare l'allarme erano stati i vicini di casa, allarmati per un improvviso blackout, ma i tecnici dell'Enel hanno trovato il cadavere dell'uomo, bruciato in pochi minuti dalla scossa.Continua a leggere

Venezia - tragico schianto in moto : Sara muore a 29 anni - ferito il compagno alla guida : La vittima dell'incidente stradale è Sara Guernier, ventinovenne del posto sbalzata sull'asfalto dopo il violento impatto della motocicletta contro il guardrail. Soccorso e trasportato in ospedale invece il compagno della donna, il 26enne T.M., che era alla guida della moto ed è rimasto ferito.Continua a leggere

Bimba di 2 anni muore per un’infezione letale dopo la vacanza : “Feci nella piscina dell’albergo” : Allie Birchall, Bimba inglese di 2 anni, è morta dopo aver contratto una infezione da Escherichia Coli dopo essere stata in vacanza con la famiglia in resort in Turchia. dopo essere tornata a casa ha avvertito crampi allo stomaco e diarrea, poi il peggioramento e il decesso. Sul caso indaga Dipartimento di salute e assistenza sociale nel Regno Unito: "Vogliamo la verità. Quel resort era disgustoso".Continua a leggere

Tragedia in mare - muore a 24 anni a bordo della ‘Grimaldi Lines’ : Tragedia a largo delle coste della Sardegna, un uomo è morto e un altro è rimasto ferito a causa di un incidente che si è verificato sulla nave cargo “Malta” della Grimaldi, partita ieri sera da Cagliari con destinazione Porto Torres. La vittima, a quanto si apprende dai media locali, è un marinaio bulgaro di 24 anni. Anche il ferito, secondo quando si è appreso, sarebbe della stessa nazionalità. L’allarme è scattato lunedì mattina intorno alle ...

Incidente durante volata finale : muore ciclista 22enne Giovanni Iannelli : Un gravissimo Incidente durante una gara a Molino dei Torti, località dell'Alessandrino, è costata la vita a Giovanni Iannelli, un ciclista dilettante 22enne di Prato che correva con la squadra del Team Hato Green Tea Beer. Il giovane si è spento questa mattina all’ospedale di Civile di Alessandria dopo 36 ore di agonia. Iannelli era stato ricoverato d’urgenza nel nosocomio lo scorso sabato a seguito di una rovinosa caduta nella volata finale. ...

Melissa muore a 16 anni dopo un malore scuola : il dramma sotto gli occhi dei compagni : Tragedia e choc in una scuola di Salerno questa mattina: una ragazza di 16 anni, Melissa La Rocca, studentessa di terza, è morta in classe all’Istituto ‘Genovesi-Da Vinci’. La sedicenne era in classe quando è stata colta da malore: secondo una prima ricostruzione, sarebbe svenuta quando era alla lavagna, e nel cadere avrebbe sbattuto la testa contro la cattedra. Un dramma avvenuto sotto gli occhi scioccati dei compagni di ...