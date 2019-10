Savoldi | ”Ancelotti inizi a dare alla squadra delle certezze!”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 10 ottobre 2019): il gioco viene meno perché continua a cambiare giocatori, mentre la certezza si acquisisce se un calciatore Ancelotti lo fai giocare per 2-3 partite di fila in un ruolo Beppe, ex storico bomber del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per parlare -tra l’altro- dell’attuale situazione dellaazzurra e sull’operato di Ancelotti. Queste le parole dell’ex calciatore: SUL NAPOLI: “Non so se la classifica sia preoccupante o meno, ma per potersi riprendere bisogna che Ancelotticertezze. Il gioco viene meno perché continua a cambiare giocatori, mentre la certezza si acquisisce se un calciatore lo fai giocare per 2-3 partite di fila in un ruolo”.SULL’ ATTACCO DELLAAZZURRA : “Non manca uncome giocatore, perché gli attaccanti li ha. Milik e ...

calciomercatoit : ???#Milan e #Napoli - #Savoldi all'attacco: nel mirino #Ancelotti, #Maldini e #Boban - CalcioNapoli24 : -