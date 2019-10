Letteratura | doppio Nobel per Peter Handke e Olga Tokarczuk

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Verrà ricordato come l’anno dei dueper la. L’Accademia di Svezia ha assegnato due riconoscimenti colmando il vuoto dello scorso anno quando il premio non venne dato dopo lo scandalo per molestie sessuali causato dal marito di una delle giurate. I vincitori sono:per il 2019 eper il 2018. https://twitter.com/Prize/status/1182249645692588034 Entrambi sono editi in Italia, ma il primo è nome più noto da noi della seconda. Il premio all’austriaco, pubblicato da Guanda, ha questa motivazione: «per un lavoro influente che con ingegnosità linguistica ha esplorato la periferia e la specificità dell’esperienza umana». È invece Bompiani a pubblicare da noi la polaccache è stata premiata per la sua «immaginazione narrativa che con enciclopedica passione rappresenta l’attraversamento dei confini come forma di vita»....

