Jannik Sinner scala la classifica | la top100 si avvicina! Situazione e proiezioni dopo i

Tennis - ATP Challenger Mouilleron-Le-Captif 2019 : Jannik Sinner conquista i quarti di finale - vittoria in rimonta contro Rosol : Jannik Sinner continua la sua marcia nell’ATP Challenger di Mouilleron-Le-Captif (Francia). Sul cemento transalpino il giovane altoatesino ha piegato in tre set il ceco Lukas Rosol (n.152 del mondo) con il punteggio di 6-7 (3) 7-5 6-3 in 2 ore e 34 minuti di partita. Una prova di grande carattere per l’azzurrino che ha saputo reagire alle avversità e trovare la chiave per portare a casa un incontro non semplice contro un giocatore ...

Tennis : Jannik Sinner riceve una wild card per il torneo di Anversa : Jannik Sinner prosegue il proprio programma agonistico in questo 2019. Qualificatosi agli ottavi di finale dell’ATP Challenger di Mouilleron-le-Captif (Francia) sconfiggendo il padrone di casa Tristan Lamasine, l’altoatesino sarà sicuramente impegnato nella prossima settimana anche nell’ATP di Anversa (Belgio). L’azzurrino ha infatti ricevuto una wild card per essere parte del tabellone principale. Un main draw di un ...

Tennis - ATP Challenger Mouilleron-le-Captif 2019 : buona la prima per Jannik Sinner - l’azzurro supera Lamasine e accede agli ottavi di finale : buona la prima per Jannik Sinner nel match del secondo turno dell’ATP Challenger di Mouilleron-le-Captif (Francia). L’azzurro ha sconfitto in due set (7-5 6-1) il francese Tristan Lamasine (n.221 del mondo), contro cui spesso si è scontrato quest’anno e capace di batterlo nel primo turno a Lione, dopo che il transalpino era stato ripescato nel tabellone principale da lucky loser in conseguenza del ko proprio contro Jannik ...

Tennis - la scalata impetuosa di Jannik Sinner. 427 posizioni guadagnate da inizio anno. Ora l’esame delle Next Gen Finals : Il 17 dicembre 2018 era numero 770 del mondo, 551 all’inizio del 2019. Adesso è numero 124, suo best ranking, 427 posizioni guadagnate da Capodanno a oggi, e Jannik Sinner ha ricevuto due settimane fa il giusto premio a questa sua incredibile scalata, e cioè una wildcard per le Next Gen ATP Finals 2019 che si disputeranno dal 5 al 9 novembre al nuovo Palalido di Milano. Il torneo è riservato ai primi otto Under 21 della classifica mondiale ATP, ...

Tennis - ATP Challenger Orleans 2019 : Jannik Sinner lotta ma deve cedere all’esperto Bedene in tre set negli ottavi di finale : Termina agli ottavi di finale l’avventura del nostro Jannik Sinner (n.128 del mondo) nell’ATP Challenger di Orleans (Francia). Il giovane altoatesino è stato sconfitto dall’esperto sloveno Aljaz Bedene (n.64 del ranking) con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Un match equilibrato in cui Sinner si è distinto per alcuni colpi di pregevole fattura ma a cui è mancata la dovuta continuità, specie con il ...

Tennis - ATP Challenger Orleans 2019 : Jannik Sinner supera Lucas Miedler e va agli ottavi : Esordio con successo per Jannik Sinner nel torneo ATP Challenger di Orleans: sul cemento indoor transalpino l’azzurro, che aveva ottenuto un bye al primo turno grazie al suo status di testa di serie numero 15, supera in 84 minuti di gioco l’austriaco Lucas Miedler, con il punteggio di 7-6 (1) 6-2. agli ottavi per Sinner il vincente del match Bedene-Lestienne. Parte bene nel primo parziale Sinner, che trova il break nel secondo game, ...

ATP San Pietroburgo – Jannik Sinner eliminato ai sedicesimi : il tennista azzurro sconfitto da Kukushkin in due set : Jannik Sinner sconfitto ai sedicesimi di finale di San Pietroburgo: il tennista azzurro si arrende al tie-break del secondo set contro Mikhail Kukushkin Si conclude dopo 1 ora e 41 minuti il cammino di Jannik Sinner nel torneo ATP di San Pietroburgo. Il giovane tennista italiano, numero 127 del mondo, è stato sconfitto ai sedicesimi di finale del torneo russo da Mikhail Kukushkin. Il kazako, numero 57 al mondo, ha sconfitto la wild card ...

Tennis - ATP 250 San Pietroburgo 2019 : Jannik Sinner eliminato da Mikhail Kukushkin pur con una buona partita : Finisce subito l’ATP 250 di San Pietroburgo per Jannik Sinner. Il diciottenne altoatesino è stato battuto con il punteggio di 6-3 7-6(4) dal kazako Mikhail Kukushkin, in un incontro nel quale ha avuto una possibilità di trascinare il suo avversario al terzo set. Per Kukushkin il prossimo avversario sarà uno tra il serbo Janko Tipsarevic, in tabellone per mezzo del ranking protetto, e il bosniaco Damir Dzumhur, entrato invece come lucky ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : Jannik Sinner in tabellone grazie a una wild card : La notizia era nell’aria e oggi è arrivata la conferma: Jannik Sinner parteciperà alle Next Gen ATP Finals di Milano. Il classe 2001 altoatesino, giocatore di riferimento nel Bel Paese tra le nuove leve e vincitore in questa stagione dei Challenger a Bergamo e a Lexington (Stati Uniti) e ottimo interprete anche nel circuito principale come il secondo turno conquistato a Roma e l’ottima partita disputata contro lo svizzero Stan ...

Tennis - Atp San Pietroburgo 2019 - il tabellone degli italiani. C’è Jannik Sinner! : Torna in Europa il circuito ATP: si riparte con il cemento al coperto. Italia concentrata su ciò che accadrà in Russia, in quel di San Pietroburgo, dove va in scena l’ATP 250. Impegnati ben cinque azzurri: al primo turno un derby tricolore tra Fabbiano e Caruso, poi spazio anche a Travaglia e all’atteso Jannik Sinner, che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale. Il semifinalista Slam Matteo Berrettini esordirà invece al ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : wild card per Jannik Sinner. Presente anche Matteo Berrettini : Le ATP Finals 2019 sono un obiettivo ormai dichiarato per Matteo Berrettini ed il Tennista romano comincia la sua rincorsa alle prime otto posizioni della Race to London dal torneo ATP di San Pietroburgo. L’azzurro è la testa di serie numero 3 in Russia e cercherà di ottenere punti importanti per provare a superare Kei Nishikori, non impegnato questa settimana ed ottavo con solo venti punti di vantaggio sull’italiano. Berrettini ...

Tennis - Jannik Sinner : “Allenarmi con Federer mi ha aiutato. Sento la responsabilità” : Jannik Sinner ha fatto la sua prima apparizione in un tabellone principale degli Slam agli US Open. L’altoatesino ha disputato un ottimo match contro Stan Wawrinka, conquistando anche un set. L’attuale numero 137 del mondo ha raccontato alla Gazzetta dello Sport le emozioni dell’esordio: “Dalla prima palla giocata ho cercato di farmi scivolare via la tensione. Mi hanno aiutato gli allenamenti a Bordighera con Federer. ...

Jannik Sinner - US Open 2019 : “Un’esperienza che mi servirà molto in futuro. Torneo dopo torneo mi sento più sicuro” : Jannik Sinner esce a testa alta dall’US Open 2019 di tennis. Il 18enne altoatesino, numero 137 del mondo, è stato eliminato dallo svizzero Stan Wawrinka all’esordio nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam, giocando però un match convincente, visto che è riuscito a tenere testa ad un grande avversario, vincendo un set, per un punteggio complessivo di 6-3 7-6 (4) 4-6 6-3 a favore dell’elvetico. Una partita che ha permesso al giovane ...