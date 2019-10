Francesca De Andrè contro la sorella | che insinua un dubbio su Giorgio

Gennaro Lillio : Non ho mai alzato un dito contro Francesca De André : Gennaro Lillio non ci sta e si difende dalle pesanti accuse mosse contro di lui da Francesca De André, conosciuta all'interno della casa del Grande Fratello 16. Dopo essere stato intervistato per due volte a Pomeriggio5 per raccontare la sua versione dei fatti sulla rottura con la nipote di Faber, il modello napoletano ha parlato sul settimanale Novella2000, dando la sua versione dei fatti. Il ragazzo ha definito la De André bugiarda, perché ...

Francesca De André - la veritàbomba su Giorgio Tambellini arriva in diretta tv. Biagio D’Anelli svela tutto : Biagio D’Anelli torna all’attacco di Giorgio Tambellini. La storia ormai è nota a tutti. Domenica 22 settembre i due sono stati ospiti a ‘Domenica Live’, per la prima volta, dopo il ritorno di fiamma. La nipote di Fabrizio De André ha ricevuto, poche settimane fa, tutte le spiegazioni sul tradimento nato durante la sua partecipazione al Grande Fratello. ”C’è stato un bacio, poi, la ragazza è scesa dalla macchina. Conosco pure il suo nome. Non ...

Biagio D'Anelli : "Giorgio Tambellini è un vigliacco. Danneggia Francesca De Andrè" (video) : Nuovo capitolo della saga Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini. Biagio D'Anelli, ospite, oggi, di 'Pomeriggio 5', ha ricostruito tutta la vicenda, spiegando, per la prima volta, i retroscena del presunto tradimento: Io pubblicamente ci ho messo la faccia. Giorgio ha la faccia di bronzo. Quando è entrato in casa, dopo che mi ha telefonato con Alessandra, lui nega questa cosa che mi fa veramente ridere. Francesca De Andrè, l'11 giugno, mi ha ...

Pomeriggio 5 - Biagio D’Anelli su Francesca De Andrè : “Evita la verità” : Biagio D’Anelli a Pomeriggio Cinque lancia una frecciata a Francesca De Andrè Francesca De Andrè, come tutti sapranno bene, è tornata insieme a Giorgio Tambellini. L’annuncio è stato dato proprio dai diretti interessati nella prima puntata della nuova edizione di Domenica Live. In quella circostanza hanno anche rivelato di voler adire a vie legali contro Biagio D’Anelli, accusandolo di aver fatto circolare un gossip inesistente ...

Francesca De Andrè sta meglio : ultime news dopo il collasso : Come sta ora Francesca De Andrè dopo il malore a Live-Non è la d’Urso È passata la grande paura per Francesca De Andrè. dopo il collasso avvenuto dietro le quinte di Live-Non è la d’Urso, a pochi minuti dall’inizio della diretta del programma di Canale 5, la giovane si è ripresa. Come svelato da Barbara […] L'articolo Francesca De Andrè sta meglio: ultime news dopo il collasso proviene da Gossip e Tv.

