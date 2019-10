Ferrero | Entro 2025 imballaggi 100% riutilizzabili | riciclabili o compostabili

La Domenica Ventura : Simona torna dentro e fuori gli stadi. Ospite alla prima Massimo Ferrero : Simona Ventura Dopo la pausa per le Nazionali, torna nel weekend il campionato di Serie A, che segna l’esordio de La Domenica Ventura, il nuovo programma sportivo condotto da Simona Ventura, in onda ogni Domenica a partire dalle 12.00 su Rai 2. Un ritorno al calcio e all’intrattenimento per la conduttrice, che tra le sue ‘fatiche’ in carriera vanta La Domenica Sportiva e dieci anni di Quelli che il Calcio. Ogni Domenica, ...