Bibbiano | non ci sarebbero altre irregolarità nel sistema affidi della Val D' Enza

Per il Tribunale dei minori di Bologna il “sistema Bibbiano” non esiste : Manifestazione di Casapound (foto: Andrea Ronchini/NurPhoto) Su 100 fascicoli riguardanti richieste di affido per minori della Val d’Enza – territorio emiliano diventato noto per il cosiddetto caso Bibbiano – non è stata riscontrata nessuna anomalia: quei provvedimenti sono legittimi. Lo hanno detto mercoledì 9 ottobre i giudici del Tribunale dei minori di Bologna, che hanno passato al setaccio per tutta l’estate casi simili a quello che ...

Francesca Archibugi a Radio Capital : ?"Io sono del partito di Bibbiano. I figli non sono dei genitori" : Costanza Tosi "Quando uno dice ah, strappare i bambini alle mamme. Ma a volte è stato un bene strappare i bambini alle famiglie" “Il bambino non è dei genitori. Ci tengo tantissimo a dire che sì, sono del partito di Bibbiano”. Non ha ripensamenti e non si vergogna a dirlo la regista Francesca Archibugi, intervenuta a Circo Massimo, durante la trasmissione di Massimo Giannini su Radio Capital, per presentare il suo nuovo film ...

Greta non è di Bibbiano - ma Salvini continua a mentire sulla bambina del palco di Pontida : Il leader della Lega, Matteo Salvini, continua a mantenere una certa ambiguità sul caso della piccola Greta, la bambina portata sul palco di Pontida. Durante la trasmissione Live - non è la D'Urso Salvini ha parlato nuovamente della bimba e su Twitter l'ha definita ancora una volta "di Bibbiano", nonostante sia ormai assodato che Greta non viene da Bibbiano.continua a leggere

Giorgia Meloni spazza via la sinistra : "Immigrati - stupri in aumento e Bibbiano - quello che non si può dire" : "L'impennata della violenza sulle donne è anche figlia dell'aumento dell'immigrazione indiscriminata". È durissima Giorgia Meloni, che ha chiuso dal palco dell'Isola Tiberina a Roma Atreju, l'edizione 2019 della festa di Fratelli d'Italia. La leader FdI cita una serie di cose che "non si possono dir

I migliori romanzi sull’infanzia - per non parlare solo di Bibbiano : (foto: Jonathan Wood/Getty Images) Non importa seguire le tristi giornate di Pontida o la polemica sul caso strumentalizzato di Bibbiano per ricordare come l’infanzia tutt’oggi è argomento di dibattito, e spesso d’abuso. Ma che ruolo hanno i bambini nel raccontare la contemporaneità? Nei libri l’infanzia è ancora immancabilmente un’infanzia negata, oppure anche spazio peterpanesco d’invenzione e ribellione, di sperimentazione di genere e ...

Bibbiano - parla lo psicologo Foti : “Non ho mai fatto l'elettroshock ai bimbi” : "Contro di me una montagna di fake news - dice il direttore scientifico della onlus “Hansel e Gretel”, di Moncalieri. - io ho fatto del mio meglio, ma sono stato accusato di aver usato i bambini come cavie".Continua a leggere

Bibbiano - il sindaco sospeso del Pd non più ai domiciliari : disposto l’obbligo di dimora : Il sindaco Pd di Bibbiano, Andrea Carletti, ora sospeso perché indagato per abuso d’ufficio e falso nell’ambito dell’inchiesta “Angeli e demoni” sugli affidi illeciti della Procura di Reggio Emilia, passa dagli arresti domiciliari all’obbligo di dimora nel Comune di residenza, Albinea. È questa la decisione del tribunale della Libertà di Bologna sul ricorso della difesa del primo cittadino. Carletti, che si è autosospeso anche dal Partito ...

Pontida - non è coinvolta nel caso Bibbiano la bimba presentata da Salvini sul palco : In questi giorni sta facendo discutere la notizia di una bambina che l'ex Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha presentato sul palco di Pontida, i giorni scorsi, insieme a sua madre. Greta, questo il nome dell'infante, è stata presentata come icona anti-Bibbiano dal leader della Lega, ma non è assolutamente legata al caso degli affidi illeciti saltato fuori in Emilia Romagna e che tanto ha fatto parlare nel nostro Paese. Mostrando la stessa ...

Bibbiano : Salvini - ‘non taceremo mai’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Ci vogliono mettere il bavaglio su Bibbiano, ci vogliono dire di non parlare dei bambini rubati alle famiglie. Non tacerò mai, quando qualcuno ruba un bambino alla sua mamma e al suo papà commette un delitto, come un omicidio, un furto di affetto, di fiducia, di cuore, di amore. Non taceremo mai di fronte ai furti di libertà, alla negazione del diritto all’amore”. Lo ha affermato Matteo ...

La storia della bambina sul palco con Salvini (che non era di Bibbiano) : L’hanno chiamata, quasi tutti e subito, la bambina di Bibbiano. In realtà non è del paese del reggiano al centro dell’inchiesta sui falsi affidi la bimba apparsa sul palco di Pontida in braccio al leader leghista Matteo Salvini. La bimba, Greta, vive in Lombardia. Salvini, dal palco, l’ha presentata come una «bellissima bambina con i capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma». Non ha nominato espressamente l’inchiesta di ...

Salvini - il caso dei bambini sul palco di Pontida : Greta non è di Bibbiano - ma di un comune del Comasco governato dalla Lega : “Facciamo passare davanti i bimbi e le mamme e i papà e fra i bimbi c’è anche Greta, se non sbaglio (…). Greta è questa splendida ragazza con i capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma. Mai più bambini rubati alle loro famiglie. Mai più bambini rubati alle mamme e ai papà. Mai più bimbi come merce”. Matteo Salvini ha chiuso il suo intervento sul palco di Pontida portando sul palco alcuni bambini con i ...

Nuovi retroscena su Salvini e Greta : la bambina non è di Bibbiano : Ci sono alcuni interessanti retroscena che oggi 17 settembre dobbiamo prendere in esame in merito alla storia di Salvini e di Greta. La bambina menzionata durante l'intervento dell'ex Ministro dell'Interno a Pontida, infatti, non sarebbe di Bibbiano. A trattare il lungo ed il largo la vicenda, come riporta Bufale.net, è stata Selvaggia Lucarelli, che ha dapprima interpellato il GIP incaricato di occuparsi della nota inchiesta sui minori ...

La bimba portata sul palco di Pontida non c'entra con Bibbiano : bufera su Salvini : "Salvini conclude il comizio sul palco con Greta, bimba di Bibbiano" scriveva anche l'account Facebook ufficiale della Lega...