Yungblud e Dan Reynolds degli Imagine Dragons insieme nella nuova canzone “Original Me”

Fonte : news.mtv

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Ascoltala qui!e Dan“Original Me” News Mtv Italia.

louviiaa : madonna raga la canzone di yungblud e dan madonna raga sono innamorata. cantatemi pure la lista della spesa mi andrebbe bene. - samsdimples_ : Ok dai, dalla collaborazione tra Yungblud e Dan è uscita una cosa carina - bangggukbabe : Okay ma che cazzo di pezzo è original me di yungblud e Dan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -