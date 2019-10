Venezia | la procura chiede rinvio a giudizio per due ex prefetti coinvolti nelle indagini

Migranti : Venezia - Procura chiede rinvio a giudizio per due ex prefetti : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - La Procura di Venezia chiede il processo per le presunte irregolarità nella gestione del Centro di accoglienza straordinario per Migranti di Cona, nel Veneziano, chiuso definitivamente nel dicembre del 2018, dopo le polemiche per le condizioni in cui erano ospitati i ri

Migranti : Venezia - Procura chiede rinvio a giudizio per due ex prefetti : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) – La Procura di Venezia chiede il processo per le presunte irregolarità nella gestione del Centro di accoglienza straordinario per Migranti di Cona, nel Veneziano, chiuso definitivamente nel dicembre del 2018, dopo le polemiche per le condizioni in cui erano ospitati i richiedenti asilo, il cui numero in un certo periodo arrivò fino a 1400, ben superiore a quello previsto. Secondo quanta riporta oggi ...