Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - “Oggi ho il piacere di comunicare l’accordo raggiunto tra il ‘Partito dei Veneti’ e la confederazione ‘Grande Nord’ per aggregare, in un’unica famiglia, i principali movimentie indipendentisti veneti, con l’obiettivo di arrivare all’autogoverno del

zazoomblog : Veneto: autonomisti uniti in vista delle elezioni regionali 2020 - #Veneto: #autonomisti #uniti #vista - TV7Benevento : Veneto: autonomisti uniti in vista delle elezioni regionali 2020... - eolobrezza : @edoardopastego E già tanto che di siano fatti prendere per cul dai buffoni autonomisti. In Veneto, sanno bene che… -