Valeria Graci choc su Elisa Isoardi | “Temevo finissimo in tribunale”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)fa una confessionesu: “Fu un dramma!” Intervistata da Vero Tv,ha parlato della sua carriera e ha raccontato, tra le altre cose, anche di un “dramma” (come lo ha definito ironicamente lei stessa) che ha coinvolto. La comica, infatti, ha parlato di quando ha imitato Nelly, sorella immaginaria della conduttrice de La prova del cuoco, e ha raccontato di aver avuto paura di una reazione negativa della. Al settimanale laha infatti rivelato: “Ho pensato: “Qui o finisce bene e la passo liscia anche stavolta, o andiamo per tribunali!” Quale fu, dunque, la reazione diall’imitazione della simpatica? Inaspettatamente, la conduttrice fu entusiasta e riempì di complimenti, tanto da invitarla più volte come ospite a La prova del cuoco. ...

vojcehar : RT @Sanbravee: Sogno una puntata con Paolantoni, Biagio Izzo, Mago Forest, Sergio Friscia, Katia Follesa, Debora Villa, Valeria Graci e Rob… - MessinaMag : Dal jukebox di #IoeTeDiNotte, Valeria Graci ci ricorda l’appuntamento alle 23.50 circa [Video]… - gracivaleria : RT @Serenahvabbe: ++DOMANDA: Quale ospite vi sta mancando questa sera a #staseratuttoèpossibile ? E perchè proprio Valeria Graci ? #step ++… -