Roma | si torna in campo | non si vede Dzeko | in quattro a parte

Ritorna Festival Gastronomia a Roma : appuntamento 28 ottobre alle Officine Farneto : Officine Farneto lunedì 28 ottobre 2019 Roma – Torna il Festival della Gastronomia a Roma con i suoi importanti contenuti che per questa edizione 2019 cambia format presentandosi come una full immersion nel mondo dell’enoGastronomia: un’intera unica giornata dedicata ai piaceri del palato, riservata ai professionisti dell’ospitalità e ai media. Lunedì 28 ottobre Officine Farneto si rivoluziona: un’intensa programmazione che spazierà dalla ...

Risultati Serie A Basket 3ª Giornata – Milano torna al successo - cade la Fortitudo : ok Roma e Reggio Emilia : L’Olimpia Milano torna a vincere, sconfitta la Fortitudo, vittorie per Roma, Reggio Emilia e Treviso: i Risultati della 3ª Giornata della Serie A di Basket Dopo le vittorie di Trento e Brindisi negli anticipi del sabato, la 3ª Giornata della Serie A di Basket prosegue con ben 5 match in attesa di Virtus Bologna-Venezia, il posticipo che chiudere la domenica. Apre le danze l’Olimpia Milano impegnata nel lunch match contro Trieste. La ...

LIVE Virtus Roma-Cremona basket 97-94 - Serie A in DIRETTA : i capitolini battono sulla sirena la Vanoli e tornano a vincere in A dopo 4 anni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 13.58 La Virtus Roma batte 97-94 la Vanoli Cremona e vince la prima partita in Serie A dopo 4 anni al termine di una sfida che ha infiammato il Palazzo dello Sport! Il migliore in campo è Dyson, che termina il match con la tripla da centrocampo che lo portano a 25 punti nel match, segnando la vittoria a pochi secondi ...

Roma Film Festival 2019 programma italiano : Il ladro dei giorni e Santa subito film italiani in concorso - Tornare di Cristina Comencini il film di chiusura : Roma film Festival 2019: Due italiani in concorso, Franca Valeri incontra il pubblico Questa mattina è stato presentato il programma della 14a edizione del Roma film Festival 2019, la Festa del Cinema ...

La Whirlpool torna in piazza a Roma : mille in marcia - Patuanelli convoca l'azienda : Sciopero di otto ore e manifestazione nazionale a Roma dei lavoratori Whirlpool, indetta dai sindacati dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil. Il corteo si prepara a partire da piazza...

Maltempo Lazio : torna regolare il traffico ferroviario tra Settebagni e Roma Tiburtina : Dalle 13 circa è tornata regolare la circoLazione ferroviaria sulla linea Av Roma – Firenze, rallentata dalle 12:40 per danni dovuti al Maltempo, tra Settebagni e Roma Tiburtina. I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 10 minuti. L'articolo Maltempo Lazio: torna regolare il traffico ferroviario tra Settebagni e Roma Tiburtina sembra essere il primo su Meteo Web.

Arte - robotica e intelligenza artificiale. A Roma torna la Maker Faire : Una manifestazione plastic free, "decarbonizzata", che quest'anno cerchera' di coniugare l'Arte contemporanea con l'innovazione...

Dalla pariolina alla radical chic : Pilar Fogliati torna a imitare i “dialetti” di Roma. Ed è esilarante : Dopo il successo del video dello scorso marzo, che rimbalzò su tutti i social, l’attrice Pilar Fogliati (Emma Giorgi in Un passo dal cielo) è tornata a imitare le inflessioni dei romani. Questa volta lo ha fatto in un messaggio di saluto per il festival italiano dell’umorismo, Il senso del ridicolo. L'articolo Dalla pariolina alla radical chic: Pilar Fogliati torna a imitare i “dialetti” di Roma. Ed è esilarante proviene ...

MIA - più di 200 prodotto per 700 milioni di euro : a Roma torna il mercato del’audiovisivo : La Dea Fortuna, l’atteso film di Ferzan Ozpetek che torna a dirigere Stefano Accorsi. Calibro 9, il sequel del cult anni ’70 Milano Calibro 9, oggi firmato da Toni D’Angelo; o L’immortale, spin off della serie Gomorra con cui Marco D’Amore passa alla regia cinematografica per l’epopea del ‘suo’ Ciro Di Marzio. Sono alcuni dei titoli in anteprima al 5/o MIA-mercato Internazionale ...

Serie A - 5° giornata : all’Inter basta D’Ambrosio per tornare in vetta da sola. Napoli e Roma ko in casa : festeggiano Atalanta e Cagliari : Danilo D’Ambrosio, Lucas Castro e Duvan Zapata. Se la quinta giornata di Serie A si potesse riassumere con tre nomi, quelli del difensore dell’Inter, del centrocampista del Cagliari e dell’attaccante dell’Atalanta basterebbero per archiviare un turno pieno zeppo di sorprese. Non lo è la vittoria di misura dell’Inter di Antonio Conte a San Siro contro la Lazio. Ai nerazzurri è bastata una rete del terzino al ...

Rocco Schiavone 2 - ultima puntata in replica : Rocco torna a Roma : Con la replica della quarta puntata dal titolo ‘Prima che il gallo canti‘ terminano mercoledì 25 settembre, in prima serata su Rai2, le repliche della seconda stagione della fiction poliziesca Rocco Schiavone. E finisce col botto. Com’è noto, il ruvido e sarcastico vicequestore eponimo, interpretato da un Marco Giallini decisamente in forma, è un poliziotto dal notevolissmo talento ma che si porta dietro un carattere piuttosto ...

MIA - il Mercato Internazionale Audiovisivo torna a Roma dal 16 al 20 ottobre : MIA Mercato Internazionale Audiovisivo dal 16 al 20 ottobre con il meglio delle produzioni nazionali e internazionali 120 proiezioni oltre 200 tra film, documentari e serie tv Il MIA Mercato Internazionale Audiovisivo è un appuntamento per addetti ai lavori, per chi si occupa del mondo dell’Audiovisivo ma che può e deve interessare anche tutto il pubblico per l’importanza che riveste all’interno dell’industria nazionale ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma - Serie A basket in DIRETTA : torna una grande classica - sfida complessa per i capitolini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Le stelle – Le favorite – Il ritorno delle grandi del passato – I roster delle 17 squadre – Il calendario della prima giornata – Pesaro-Fortitudo Bologna di ieri Buonasera a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno della Serie A 2019-2020 che oppone la Segafredo Virtus Bologna alla Virtus Roma. 11 ...

