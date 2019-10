I curdi possono costringere la Turchia in una guerra prolungata

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) A tre giorni dall’annuncio del presidente Trump di voler ritirare le forze militari statunitensi dalla Siria, delle successive parziali smentite e delle minacce dello stesso presidente in caso di eccessi da parte turca, i militari di Ankara hanno ufficialmente lanciato la propria operazione militare – nome in codice Sorgente di Pace – con l’intenzione di determinare inizialmente una fascia di sicurezza ampia oltre 400 chilometri.Il rischio, in questa fase, è quello di assistere allo scoppio di un conflitto impegnativo e prolungato, caratterizzato dall’accresciuta capacità militare deie soprattutto dalla dotazione di equipaggiamenti ed armi ben più efficaci di quelli sino ad oggi mai impiegati contro la. Un conflitto che potrebbe prolungarsi ben oltre le prospettive stabilite da Ankara, impedire la ricollocazione dei ...

serracchiani : Il ministro degli Esteri parli chiaro contro l'attacco della Turchia ai #curdi in Siria: hanno combattuto contro l'… - EldarMamedov4 : RT @nicola_pedde: Un mio aggiornamento sull'attacco turco in Siria, su @HuffPostItalia. - nicola_pedde : Un mio aggiornamento sull'attacco turco in Siria, su @HuffPostItalia. -