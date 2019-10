Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Il presidente De Laurentiis non ama le Nazionali, anzi le odia, come scrive oggi ladello Sport, anche perché proprio gli impegni con le rispettive Nazionali, hanno ritardato quest’estate il rientro in squadra die Allan. Le loro preparazioni sono state incomplete e adesso i numeri parlano chiaro, rispetto alla passata stagione il difensore azzurro ha recuperato la metà dei palloni ed ha anche giocato meno. Stesso discorso per il brasiliano per cui sono diminuiti sia i palloni intercettati che quelli giocati in avanti. Tutto questo è dovuto, secondo la, proprio aldidei due calciatori, ma questa non può e non deveunaSia chiaro, nessuna voglia di creare capri espiatori, perché i diretti interessati sono i primi a nonsoddisfatti del rispettivo rendimento. Ma aiutare a focalizzare le cose che non ...

napolista : Gazzetta: il ritardo di preparazione non può essere una giustificazione per #Koulibaly e #Allan I due calciatori s… - NonConoscoVG : @RivoluzioneInt2 @Gazzetta_it Ma infatti, pensa che ora già parlano di #CrisiInter.. Comunque a sto punto tornava G… - genovesergio76 : Ritardo all'allenamento? Al Real si paga da 250 euro in su: ecco il codice di comportamento Blancos -