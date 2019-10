Ciclismo | squalifica di due anni per Koren e Bozic | coinvolti nell’inchiesta doping

Mondiali di Ciclismo - Eekhoff squalificato : ‘La corsa doveva ancora iniziare’ : La gara degli under 23 dei Mondiali di ciclismo in Yorkshire ha avuto un epilogo molto discusso e carico di polemiche. L’olandese Nils Eekhoff ha avuto la meglio allo sprint su un gruppetto di sette corridori, con Samuele Battistella secondo e Stefan Bissegger terzo. Dopo qualche minuto però la giuria ha notificato la squalifica del vincitore, per un episodio avvenuto all’inizio della corsa, circa tre ore prima. Eekhoff era stato coinvolto in ...

Ciclismo - perché Samuele Battistella ha vinto a tavolino? Squalificato l’olandese Eekhoff : Giornata indimenticabile per Samuele Battistella che si è laureato Campione del Mondo tra gli under 23, l’azzurro ha festeggiato nello Yorkshire al termine di una giornata lunghissima e caratterizzata dall’utilizzo del VAR che ha portato i commissari di gara a cambiare il verdetto della strada. L’olandese Eekhoff, infatti, aveva tagliato il traguardo in prima posizione dopo una volata ristretta e avevà così battuto il nostro ...

Mondiali di Ciclismo 2019 – Battistella è d’oro grazie alla squalifica di Eekhoff - il VIDEO che inchioda l’olandese : La Giuria ha pizzicato l’olandese mentre si faceva trainare dalla propria ammiraglia, squalificandolo e consegnando l’oro a Samuele Battistella La felicità di Nills Eekhoff si è trasformata presto in enorme delusione, vista la cancellazione della sua vittoria nella prova in linea U23 maschile ai Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento in Inghilterra. La giuria infatti lo ha squalificato dopo aver rivisto le immagini al ...

Mondiali di Ciclismo 2019 – Clamorosa squalifica di Nils Eekhoff - Samuele Battistella è campione del mondo U23 : La squalifica per traino prolungato inflitta all’olandese Eekhoff permette a Battistella di laurearsi campione del mondo nella prova in liner U23 maschile Prima la delusione, poi la meritata gioia. Samuele Battistella vince la medaglia d’oro nella prova in linea Under 23 maschile ai Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento in Inghilterra, balzando in testa grazie alla squalifica di Nils Eekhoff. La giuria ha deciso di ...

Ciclismo - Mondiali U23 : Eekhoff vince - ma viene squalificato. Samuele Battistella campione del mondo! : Nills Eekhoff, rappresentante dei Paesi Bassi, era rientrato sui primi all’ultimo km e aveva beffato l’azzurro Samuele Battistella, in volata, sul traguardo dei Campionati Mondiali U23 di Harrogate. Tuttavia, nelle prime fasi della corsa, il neerlandese aveva avuto un problema meccanico e per rientrare si era appeso all’ammiraglia. La TV aveva ripreso le immagini e la giuria, dopo l’arrivo, ha deciso di squalificarlo. ...