Cena tra Di Maio e ZingarettiMenù? La fase due del governo

David Harbour sulla morte di Hopper in Stranger Things : “La sCena finale? Non mi hanno più chiamato” : Il più grande dubbio sulla quarta stagione della serie, al di là del fatto che sarà ambientata altrove e non più ad Hawkins, riguarda ancora la presunta morte di Hopper in Stranger Things 3: per lo sceriffo e padre adottivo di Eleven è davvero finita? L'attore David Harbour ha provato a rispondere alla domanda durante la sua apparizione al Late Night con Seth Meyers lunedì scorso: nonostante fosse lì per promuovere il suo ...

Dopo l'Umbria - la Calabria. Cena tra Di Maio e Zingaretti per trovare un'intesa sulle regionali : Cena di lavoro ieri sera a Roma tra i leader di M5s e Pd, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Secondo quanto si è appreso, oltre al voto odierno sul taglio dei parlamentari, Zingaretti e Di Maio hanno anche affrontato il tema del voto di fine ottobre in Umbria e delle prossime elezioni regionali in Calabria. Pd e M5s, secondo quanto si è appreso, non avrebbero ancora raggiunto l’intesa per allearsi con un candidato comune ...

Paolo Bonolis racconta le avances di Freddie Mercury : 'Lo incontrai ad una Cena a Londra' : Paolo Bonolis, storico conduttore tv italiano, in vista della pubblicazione dell'autobiografia dal titolo Perché parlavo da solo ha svelato alcuni aneddoto molto particolari capitati nel corso della sua esistenza. Il più curioso riguarda un presunto tentativo di approccio da parte del celebre cantante Freddie Mercury con il conduttore. Era il 1985. Paolo Bonolis e Freddie Mercury Freddie Mercury avrebbe tentato un approccio con il conduttore ...

Arturo Brachetti - la leggenda del trasformismo torna in sCena con “Solo - the Legend of quick change” : A grande richiesta Arturo Brachetti, la leggenda del trasformismo, dal 19 ottobre torna in scena per la quarta stagione consecutiva con il suo one man show SOLO, the Legend of quick change, finora applaudito da oltre 300.000 spettatori in Europa. Brachetti, che nel 2019 festeggia 40 anni di successi internazionali, ancora una volta lascia il pubblico a bocca aperta. In SOLO apre le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una casa ...

I curdi come merCenari in liquidazione. Trump tradisce - l’Europa squittisce : Ci sono giorni in cui si vorrebbe scriverne tre o quattro di piccole poste, e nemmeno tanto piccole. 1. Scrivo nel giorno in cui si annuncia che gli americani danno via libera alla vendetta di Erdogan contro i curdi che in territorio siriano hanno debellato l’Isis, la stessa Isis cui il regime tur

La Strada degli Chef invade la Garbatella : in sCena da 10 a 13 ottobre : Roma – Dal 10 al 13, nelle strade di Garbatella, la manifestazione dedicata all’alta cucina e non solo Ormai è certo: La Strada degli Chef sarà l’evento clou dell’ottobre a Roma. Dal 10 al 13 ottobre, nelle strade di Garbatella, ci sarà un lungo serpentone di stand, tutti dedicati alla scoperta del gusto, in tutte le sue forme, dall’alta cucina, con tanti Chef presenti, senza dimenticare gli spazi dedicati ai ristoranti e allo slow food di ...

Lucia Borgonzoni - retrosCena dal vertice tra Salvini - Meloni e Berlusconi : non sarà più candidata in Emilia? : Centrodestra insieme alle regionali, ma esplode il caso Lucia Borgonzoni. Secondo la Stampa, nel vertice a tre tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni che ha sancito il patto di ferro tra le forze d'opposizione sarebbe stata risollevata ufficialmente dalla leader di Fratelli d'Italia

Cessione Sampdoria - colpo di sCena : CalcioInvest si ritira dalla trattativa! : Cessione Sampdoria, incredibile e clamoroso colpo di scena: la cordata di investitori CalcioInvest, che da mesi stava trattando con Ferrero per l’acquisizione della società, si ritira dalla trattativa. “Al termine di un lungo e attento processo di due diligence, svolto con entusiasmo e professionalità – informa una nota – CalcioInvest ha valutato eccessiva la richiesta economica dell’attuale proprietà, ...

Teresa Bellanova fatta fuori da Conte - lo sCenario : così il premier vuole incastrare Renzi : "Finiamola". Per disinnescare Matteo Renzi vale tutto, anche far fuori la capodelegazione di Italia Viva nel governo, Teresa Bellanova. Una proposta che somiglia tanto a una provocazione, quella di Giuseppe Conte. Secondo la Stampa, il premier vorrebbe direttamente Renzi seduto al tavolo del Consigl

Paolo Bonolis e le avances di Freddie Mercury : “Lo incontrai a una Cena a Londra…” : Nel libro di Paolo Bonolis, Perché parlavo da solo, ci sono molti aneddoti sulla vita del conduttore. E uno di questi riguarda lo scomparso leader dei Queen, Freddie Mercury: Bonolis lo ha raccontato in una lunga intervista a Tv Sorrisi&Canzoni. “Lo incontrai a 25 anni a una cena a Londra. Iniziammo a chiacchierare. Dopo un po’ capii che avrebbe voluto che andassimo da qualche altra parte… Io misi subito le cose in chiaro: ...

Fiorentina - Castrovilli si racconta tra il rinnovo e un particolare retrosCena : “A 7 anni…” : “Il mio primo gol in serie A è stata una bella emozione perché era l’onomastico di mamma e quindi va dedicato a lei questo gol”. Sono le parole del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli in una intervista concessa al Tgr Rai-Toscana. “All’età di 7 anni danzavo, facevo danza classica. Dopo un anno e mezzo, dato che erano tutte ragazzine e io ero l’unico maschietto, ho deciso di lasciare danza ...

Temptation Island Vip : Clamoroso Colpo di SCena tra Pago e Serena Enardu! : Temptation Island Vip sta giungendo al termine e la prossima settimana sapremo cosa succederà alle tre coppie rimaste sull’isola. Nel frattempo, però, è possibile anticiparvi dei clamorosi colpi di Scena sulla coppia formata da Pago e Serena Enardu. Ecco cosa è successo ad una delle coppie più in crisi del programma. Il cantautore Pago e l’ex corteggiatrice Serena Enardu sono una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione ...

SCena surreale in Germania : zebre in fuga e traffico in tilt - una è stata uccisa [GALLERY] : Scena surreale sull’autostrada A20, in Germania, a nord di Rostock: 2 zebre sono fuggite dal circo, mandando il traffico in tilt e provocando un incidente. La corsa spaventata di uno dei due esemplari è stata interrotta dall’intervento della polizia che ha sparato all’animale per evitare altri incidenti: sono falliti i tentativi di catturare l’esemplare vivo, che ha urtato anche il veicolo di una pattuglia prima che gli ...